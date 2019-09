Pokus o vyšší rodičovský příspěvek všem rodinám s dětmi do čtyř let nevyšel

„Kompromis, který byl dosažen, byl jediný možný,“ řekla před poslanci ministryně práce a sociálních věcí a místopředsedkyně ČSSD Jana Maláčová. „Je to velmi důležitý krok. Rodičovský příspěvek se nezvyšoval 12 let,“ uvedla ministryně.



Zdůraznila, že ona sama od počátku prosazovala něco jiného, aby počet rodin, které na vyšší rodičovský příspěvek dosáhnou, byl vyšší. „Nechtěli jsme trestat rodiny, které se vrátily rychle do práce tím, že nebudou mít navýšeny rodičovský příspěvek. Nakonec na to bude mít nárok 80 procent rodin z mého původního návrhu,“ uvedla Maláčová.

Vládní koalice ANO a ČSSD se nakonec dohodla na kompromisu, který bude stát 8,6 miliardy korun. Kdyby na vyšší rodičovský příspěvek dosáhly všechny rodiny s dětmi do čtyř let, i ty, které si již částku 220 tisíc korun stihly vybrat, bylo by to pro státní kasu o 2,6 miliardy korun dražší.

A tak poslanci vládních stran ANO a ČSSD, i komunistů kteří vládu Andreje Babiše tolerují, při jednání sociálního výboru nepodpořili návrh poslance Jana Bauera z ODS a Lucie Šafránkové z SPD, aby na vyšší rodičovský příspěvek měly nárok všechny rodiny s dětmi do čtyř let.

Poslance marně přesvědčovala maminka s peticí

Tento požadavek přišla na jednání výboru podpořit i Jitka Michlíčková za petiční výbor „Petice za nediskriminační navýšení rodičovského příspěvku“. „Chápu, že chcete najít kompromis a dopřát to aspoň někomu, ale žádný důvod nezazněl,“ řekla poslancům výboru.

Neprošel ani pozměňovací návrh místopředsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové, aby rodičovský příspěvek mohli pobírat i prarodiče, a návrh Olgy Richterové z České pirátské strany, aby se rodičovský příspěvek po zvýšení na 300 tisíc korun pravidelně valorizoval, podobně jako důchody. Poslanci budou zákon zvyšující rodičovský příspěvek projednávat na záříjové schůzi, která začíná příští týden.

Návrh zákona, tak jak ho prosazuje vládní koalice, naopak obsahuje další změny. Počet hodin, na který mohou rodiče dávat své děti do dvou let do školky či jinam na hlídání - a nepřijít přitom o rodičovskou - by se měl od ledna zdvojnásobit. Zatímco nyní je to 46 hodin měsíčně, nově by to mělo být až 92 hodin v měsíci. Rodičovský příspěvek se také bude započítávat do příjmů pro nárok na všechny dávky státní sociální podpory, které na výší příjmů závisí.