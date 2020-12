Vánoce na 99 procent nestihnu, nevím, co bude. Řidič kamionu uvázl v Anglii

„Za chvilku budu sjíždět na okruh kolem Londýna, na M25, a pak pojedu po A2 směrem na Dover, a tam na letiště. Tam je takové záchytné parkoviště a tam já zůstávám,“ řekl pro iDNES.cz Miloslav Rakuš, který pracuje jako řidič pro společnost DST Děčín.

Podle jeho informací tam stahují všechny kamiony a měly by tam provádět i testování. „Zaslechl jsem, že nás bez testu na druhou stranu nepustí,“ zmínil. Sám si není jistý, kdy se bude moci posunout dál. „Informace se liší. Dneska to stoprocentně nebude,“ řekl v úterý s tím, že by to mohlo být zítra dopoledne či do zítřejší půlnoci.

S vedením společnosti, ve které pracuje, je v kontaktu. „Řekli nám, co se děje a že situaci sledují, ale holt s tím nic udělat nemůžou,“ říká. „Na jednu stranu je chápu, na druhou stranu mě to štve,“ dodává Rakouš.

Manželka je z toho na prášky. Měla tendenci Vánoce odložit, ale já jsem jí řekl, že ne. Chci, aby je pro děti udělala. Miloslav Rakouš řidič kamionu uvázlý v Anglii

Do Anglie dorazil v neděli ráno, a to cestou z francouzského přístavu Calais do anglického Doveru. Cesta byla podle něj bezproblémová. „Cesta z Doveru do Calais byla taky čistá, nebo přístav byl čistý, stálo se jenom na vlak asi tři kilometry. To bylo všechno. No a druhý den ráno jsme se dozvěděli, že to všechno zavřeli,“ řekl.

V Británii uvázly kvůli zpřísnění koronavirových opatření kvůli šíření mutace viru stovky českých řidičů. Jen děčínská společnost, pro kterou Miloslav Rakouš pracuje, má aktuálně v Anglii devět kamionů. Podle jeho slov však žádný z jeho kolegů z této situace nadšený není.

Zásoby jídla Miloslav Rakouš zatím má. Není si však zatím jistý, jak to v místě, kam má přijet, bude vypadat. „Dokud budeme na letišti, tak tam jsou snad toi toiky. Já fakt nevím. Budu tam za dvě hodiny,“ doplnil.

Jak však dodal, je si na 99 a půl procent jistý, že Vánoce letošní rok nestihne. Doma jej přitom očekává manželka a děti. „Manželka je z toho na prášky. Měl jsem být nejpozději do středy doma, a to nebudu. Všechny vánoční přípravy jsou na manželce. Měla tendenci Vánoce odložit, ale já jsem jí řekl, že ne. Chci, aby je pro děti udělala,“ uzavřel Miloslav Rakouš.