Češi uvázli v Británii: Umírá mi teta, jsem bez práce, rok jsem nebyl doma

„Jsem pečovatelka a v Anglii nemám své zázemí, protože mám práci takzvaně live in. To znamená, že bydlím u klienta. Kvůli této situaci nemám práci ani bydlení a do vlasti se kvůli nařízení naší vlády nedostanu,“ říká třicetiletá Martina Rudenková. Z Londýna měla odletět za dva dny.

Její situace je naléhavá, protože už v úterý by měla u klienta skončit. Stěžuje si, že mezi běžným letem a speciálním vládním letadlem není rozdíl, hygienická opatření platí tak jako tak. „Kdyby nechali otevřený koridor z Británie do Česka, situace by byla jednodušší,“ míní.

Na možnost odletět netrpělivě čeká i matka další Češky. „Mamka ke mně přijela na dvouměsíční návštěvu a teď potřebuje domů. Je dost nemocná a má tam svoje prášky. Snažíme se je sehnat tady v Británii, snad to půjde. Maminka se navíc dozvěděla, že jí sestra umírá na rakovinu a že je v posledním stádiu. Plánovala, že se s ní stihne rozloučit. Ale teď je vše na nic,“ říká jednatřicetiletá žena, která s manželem žije ve Skotsku, ale nepřála si uvést své jméno. Snaží se spojit s českou ambasádou a pokud by byla možnost dostat maminku domů, určitě by toho využila.

Jak domů na Vánoce?

Přímo naštvaný je pak devatenáctiletý Jaroslav Matoulek. „V Anglii jsem od února kvůli práci. Třiadvacatého jsem měl letět domů, ale včera (v neděli, pozn. red.) v pozdních hodinách mi zrušili let. Kde to žijeme? To se nemůžu ani na Vánoce vrátit do své rodné země? Je to dost nefér. Být to někdo slavnější, dle mého by se domů dostal lehce,“ míní.

Pracuje nedaleko Liverpoolu a podle svých slov nyní skončí v minusu, protože bude muset zaplatit i nájem, se kterým už nepočítal. „Práce se pozastavuje do 10. ledna a jelikož jsem jen agenturní pracovník, můžu tak akorát šoupat nohama,“ dodává.

„Je to zoufalství a šílenost. Měla jsem letět zítra v 11:40 z Londýna do Prahy a teď mi přišel e-mail, že mi let zrušili. Mám doma šestiletého synka,“ napsala v pondělí krátce po poledni také matka samoživitelka, která chtěla zůstat v anonymitě. Podle svých slov neustále obvolává konzuláty se žádostí o nouzovou přepravu, zatím prý bez odpovědi.

Bez výhledu na návrat

Redakci iDNES.cz se na Facebooku ozvalo množství dalších Čechů a Češek, kteří kvůli nové mutaci nemohou domů, protože jim jednou nebo už i několikrát za sebou zrušili let. Někteří více než rok neviděli rodinu a na Vánoce si konečně koupili letenky, případně se nechali i otestovat a zařídili si v práci volno. Nakonec ovšem zůstanou tam, kde jsou.



„Bez jakékoliv vidiny, kdy bude opět možné jet domů, je opravdu těžké si užít svátky a udržet si optimismus,“ říká i pětadvacetiletá Romana Staníčková, která je v Británii rok a přijet chtěla už na podzim. Nevyšlo to. Znovu to chtěla zkusit teď v úterý, ale zase neúspěšně.

Líčí, že potíže má i její přítel, který chtěl odletět domů do Madridu. „Takže budeme trávit Vánoce spolu tady v Londýně. Není to katastrofa, ale nepočítala jsem s tím a před pár dny si ani nedokázala představit. Zažádala jsem o vrácení peněz za letenku, což by snad mělo proběhnout bez problémů,“ dodává.

Manažerce na pile ve Walesu Janě Škardové zrušily aerolinky let z Británie už před dvěma týdny. Důvod jí nikdo neřekl ani na opakovaný dotaz. A když se snažila koupit novou letenku, už měla stejně jako ostatní smůlu. „Věřím, že až se s rodinou opět sejdeme, vše si vynahradíme, i kdybychom měli mít vánoční stromeček v létě,“ popisuje.

Cesta není možná ani po zemi

Neustále sbaleno má kvůli nejasné situaci i studentka Zdeňka Kolářová, která na Northumbria University letos nastoupila na obor Kriminalistika a forenzní vědy. „V září jsem odletěla a už to bylo pro celou rodinu dost těžké. Ale počítali jsme s tím, že se vrátím na Vánoce a všichni se zase uvidíme. Byla jsem poslední, kdo měl z mé koleje a české party lidí odsud odjet domů,“ vypráví.

Její letadlo mělo vzlétnout v úterý v 6.50 ráno z Edinburghu. „Můj plán byl přežít noc na letišti. Jsem totiž v Newcastlu a takhle brzo odsud nic nejede. A teď tohle. Ministerstvo zdravotnictví před tím, než se vůbec sešla vláda, ohlásilo, že se ruší lety z Británie. Nedali nám ani 24 hodin na to dostat se zpět. Rodina hned začala hledat, jak mě dostat zpátky do Česka. Koupili jsme lístek na autobus z Londýna na 23. prosince a alespoň trochu si oddechli. A pár hodin nato Francie zavřela Eurotunel. Vůbec netuším, jestli se domů dostanu nebo ne. Doufám, že se třeba vypraví vládní speciál nebo že nás v tom prostě nenechají.“

Administrativní problémy pak řeší i Vojtěch Tolvaj, kterého doma v Brně čekají dokumenty pro malého syna. „Narodil se už jako Brit, ale kvůli covidu se tady v Anglii nedá nic vyřídit,“ říká čtyřiadvacetiletý otec. Ještě se stihl vrátit na ostrovy, ale teď nemůže do Česka. „Zaplatil jsem letenku, takže mám 6. ledna odletět. Vůbec nevím, jestli je let zrušený nebo ne,“ napsal redakci s tím, že kvůli koronaviru přišel o práci.



České ministerstvo zahraničí na dotaz iDNES.cz uvedlo, že Češi v nouzi mohou pomoc hledat na zastupitelských úřadech v Británii. „K dispozici je i nouzová linka ministerstva a všech 282 českých občanů v Británii zaregistrovaných v databázi DROZD již včera obdrželo upozornění,“ uvedl resort.

„Aktuálně nicméně nemáme informace o tom, že by někdo byl v urgentní nouzi. Ministr Tomáš Petříček na dnešním zasedání vlády navrhne projednání celé situace. Prioritou jsou teď lidé, kteří v Británii nemají žádné zázemí,“ dodala česká diplomacie s tím, že kromě zrušených letů je nemožné cestování i po zemi.

„Hranice do Francie je nyní na nejméně 48 hodin zcela uzavřena. S platností od nedělní půlnoci byl přerušen provoz Eurotunelu a pozastaven je i provoz trajektů do Francie a mnohých dalších zemí.“ A komu se podaří vrátit domů, musí v Česku povinně nastoupit do domácí karantény, pokud byl ve Spojeném království v posledních čtrnácti dnech a alespoň 24 hodin. Karanténu je možné ukončit nejdříve pátý den negativním PCR testem,“ dodává.

A co návrat zpět na ostrovy?

V nejistotě jsou teď ovšem i lidé v Česku. Britská mutace koronaviru hatí plány například houslistce Elizabeth Jiřičkové, která studuje na londýnské konzervatoři Royal Academy of Music. „Domů za rodinou jsem se naštěstí dostala už před týdnem, ale teď se bojím, že se zkomplikuje návrat do Británie. V pondělí 4. ledna začíná opět škola a já mám letenku na 30. prosince,“ popisuje.

„Po návratu do Londýna musím počítat i s asi šesti dny karantény a testem, a tak opravdu doufám, že po svátcích odletím. Povinnosti a závazky nepočkají. S touto situací jsem nepočítala a jsem poměrně zaskočená. Spousta mých přátel z různých zemí Evropy v Británii zůstala i na Vánoce, většinou kvůli oboustranné karanténě. Nevím, jestli jsem i já neměla být obezřetnější a letošní svátky s rodinou v Česku oželet,“ přemýšlí.

Před odjezdem podle ní v Londýně běžely přípravy na Vánoce v plném proudu. „Otevřené byly restaurace i obchody. I když jsme na náhlé situace a změny tento rok již všichni zvyklí, většinu v Anglii to zaskočilo. Začínám mít pocit, že se situace stala nepřehlednou a je stále těžší se zorientovat,“ dodává Jiřičková.

Ministerstvo zahraničí uvádí, že by doprava ve směru do Británie neměla být omezená. „Cestující z Česka nicméně musejí nastoupit do čtrnáctidenní karantény, negativní test nestačí, a až na výjimky vyplnit kontaktní formulář,“ odkazuje.