Žluto-černé koloběžky zmizí z ulic. Startupu zlomil vaz koronavirus

„Zasáhlo nás to zrovna v době, kdy jsme začínali růst, získávali investory a vymýšleli další vylepšení. Vláda nám sice nezakázala podnikat jako mnohým jiným, ale zastavilo se vše jiné, hlavně pohyb lidí,” sdělila firma svým investorům skrz zprávu od jednatel společnosti Pavla Kuchty.



Už v březnu společnost oznámila, že odchází z Prahy a bude nadále působit jen v jiných městech. Teď však žluté koloběžky odjíždějí navždy. „Na žádné kompenzace jsme bohužel nedosáhli a vyčerpali jsme k přežití všechny prostředky, které jsme měli k dispozici. Jelikož se ekonomika a pohyb lidí stále neobnovil, nevydělává nám služba ani na provozní náklady, a my již nejsme schopni službu dále provozovat,“ popisuje Revolt důvody, které vedly k jeho konci.

Firma se v posledních měsících snažila investovat do věcí, které by mohly situaci zlepšit. Kromě přesunu na silnější trhy ČR s menší konkurencí, než je v Praze, se koloběžky zpřístupnily i pro mladší zájemce od 15 let, parkování bylo umožněné jen v cyklostojanech a firma také zjednodušila a zautomatizovala validační proces o ověření dokladů pomocí umělé inteligence.

Firma také podnikala marketingové kampaně a doufala, že tím přitáhne více zákazníků. Bohužel investice do výše zmíněných aktivit byly rozsáhlé a společníci ze svých zdrojů proinvestovali několik milionů korun.



I přesto, že se podle jednatele společnosti situace zlepšila, s dobou před covidem se to nedá srovnávat a firma by potřebovala, aby lidé koloběžky používali třikrát více.

„V současné době si nevyděláme ani na náklady. K zisku se bohužel nepřibližujeme. Společníkům již došly prostředky na další financování a nového investora se nám nepodařilo i přes velké úsilí najít. Službu tedy budeme provozovat do 6. června, aby lidé měli možnost projezdit své předkoupené kredity a poté službu ukončíme,“ uvedl v dopise pro investory šéf Revoltu Kuchta.

Společnost však uvádí, že se investorům bude snažit maximálně vyjít vstříc a nechce, aby přišli o své peníze. Revolt investorům nabízí, že buď mohou ukončit smlouvu o investici, na základě které by mohli dostat vozidla, do nichž investovali. Další možností pak je, že koloběžky a skútry se Revolt pokusí buď prodat konkurenci a peníze z nich by poskytl investorům.



„Jelikož jsou příjmy z půjčování velice nízké, dochází nám peníze. Je dost pravděpodobné, že během června naplníme podmínky úpadku a budeme muset podat návrh na insolvenci. V rámci ní by došlo k prodeji majetku společnosti, ten tvoří převážně skútry a koloběžky. Prodej majetku, jak jistě víte, je obecně za mnohem nižší cenu, než jsou pořizovací náklady. Uspokojení pohledávek pak nebývá vysoké,” píše Kuchta v dopise investorům. Společnost Revolt působila na českém trhu tři roky.