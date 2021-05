Koloběžky dojezdily. Vložil jsem 23 tisíc a vydělal 427 korun, říká investor

Investorem se mohl stát prakticky každý. Stačilo vyplnit formulář na webu, zaplatit za koloběžku a pak ji nechat jezdit a podle příslibu firmy i vydělávat. Jedinec se nemusel prakticky o nic starat, opravy a údržby zajišťovala samotná společnost. Jedním z investorů je i Matěj z Prahy.

„Smlouvu o investici jsem uzavřel s firmou Revolt loni v květnu. Nalákalo mě, že si koloběžku budu moci pojmenovat podle sebe, že tam budu moci mít vlastní vzkaz a taky že v průměru bych měl dostávat přes tisícovku měsíčně. To by znamenalo, že první rok se mi splatí investice a pak budu už jen vydělávat,“ říká.

Za dvě koloběžky zaplatil 23 tisíc. Jako dárek dostal 500 korun kredit na jízdy a čekal na své první vyúčtování. „A to bylo teprve překvapení. Ukázalo se, že moc lidí na nich nejezdilo. Za srpen a září, tedy dva měsíce, vydělala moje první koloběžka na jízdném 657 korun. Z toho mně šly dvě třetiny částky, tedy 427 korun. Na druhé zřejmě nejel vůbec nikdo, protože její tržby dosáhly nuly,“ komentuje investor.

Byl jsem naivní

Jak dodává, původně společnost avizovala, že koloběžky budou v provozu celoročně, od října je ale začala stahovat z ulic a zazimovala je. „Takže mi už nemohly vydělávat. Poté nám psali, že se domluvili s několika městy po republice a že koloběžky budou letos jezdit tam. Jestli se tam moje stroje vůbec podívaly, netuším, Revolt totiž nakonec nevyvinul v aplikaci slíbenou funkci, abychom viděli, kde se naše stroje zrovna nacházejí,“ doplňuje.



Celkově Matěj investoval 23 tisíc a vydělal 427 korun. „Byl jsem naivní, mělo mi dojít, že tato investice nemá smysl. Jenže jsem loni v květnu předpokládal, že od léta opět začnou jezdit turisté, lidé se vrátí do ulic a obecně budeme žít jako dřív. Bohužel se tak nestalo a koloběžky zkrátka neměl kdo využívat,“ zmiňuje.

Český startup ukončuje svůj provoz od 6. června. Uvádí, že investorům se bude snažit vyjít vstříc a nechce, aby lidé přišli o své peníze. Firma jim nabízí, že buď mohou ukončit smlouvu o investici, na základě které by mohli dostat vozidla, do nichž investovali. Další možností pak je, že koloběžky a skútry se firma pokusí prodat konkurenci, peníze z nich by poskytl investorům.

Redakce iDNES.cz požádala společnost Revolt o aktuální vyjádření k plánům na vypořádání investorů. Společnost však na otázky zatím neodpověděla, jediné vyjádření tak pochází z dopisu, který investoři od jednatele Pavla Kuchty obdrželi.

„Jelikož jsou příjmy z půjčování velice nízké, docházejí nám peníze. Je dost pravděpodobné, že během června naplníme podmínky úpadku a budeme muset podat návrh na insolvenci. V rámci ní by došlo k prodeji majetku společnosti, ten tvoří převážně skútry a koloběžky. Prodej majetku, jak jistě víte, je obecně za mnohem nižší cenu, než jsou pořizovací náklady. Uspokojení pohledávek pak nebývá vysoké,” píše se v něm.

