Auta stojí v koloně, koloběžky jedou. Půjčovny plánují i v Budějovicích

17:16

Rychle z domova do školy, na schůzku nebo do zaměstnání. Jaký dopravní prostředek k tomu v auty věčně ucpaných Českých Budějovicích využít? Kromě kol, která si lze už delší dobu v ulicích také půjčit, to mohou být brzy elektrické koloběžky. Služba by mohla začít fungovat ještě letos.