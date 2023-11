V rekordní veřejné zakázce na české železnici zvítězil RegioJet

Společnost RegioJet nabídla cenu 212,5 korun za kilometr, přičemž odhad zadavatele byl 280 korun. V soutěži byly také České dráhy, stávající dopravce, a Arriva.

„Ambicí RegioJetu je stát se do deseti let největším dopravcem. Od příštího roku končí možnost zadávat zakázky bez soutěže. Během příštích deseti let tak budou muset být všechny železniční výkony, které nyní většinou drží České dráhy díky přímému zadání, znovu soutěženy,“ řekl Radim Jančura, majitel společnosti RegioJet.

RegioJet momentálně vlastní 10 % tržního podílu, tvrdí Jančura. „Naším cílem je každý rok získávat alespoň dalších pět procent.“

Pro RegioJet jde o druhou velkou zakázku v Ústeckém kraji. Provozuje již několik elektrických vlaků v regionu, včetně linek z Ústí nad Labem do Děčína a z Ústí nad Labem do Mostu.

Podmínky soutěže nevyžadovaly nasazení nových vlaků, ale RegioJet nasadí 23 nových nízkopodlažních jednotek PESA Elf.eu, které splňují všechny technické požadavky – včetně rychlosti minimálně 160 km/h, vybavení ETCS a možností spojení až tří jednotek současně.

Dopravce dosud z ekonomických důvodů kupoval zejména starší vlaky. „Naopak od tohoto roku už máme strategii pouze nových souprav,“ uvedl Jančura.

Soutěžené linky

U1 Děčín – Ústí nad Labem – Most – Kadaň

U2 Chomutov – Karlovy Vary

U3 (Děčín -) Ústí nad Labem – Litvínov

U32 Ústí nad Labem – Lysá nad Labem

U51 Ústí nad Labem – Klášterec nad Ohří

U54 (Děčín -) Ústí nad Labem – Roudnice nad Labem (- Hněvice)