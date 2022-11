S ukončením výluky z Brna do Blanska nasadí České dráhy nové vlaky Moravia

Zatím však nebudou k dispozici všechny. Podle mluvčí kraje Aleny Knotkové nyní jezdí první soupravy Moravia ve zkušebním provozu a poslední by měl výrobce hejtmanství předat do konce dubna.

Celkem bude na elektrizovaných tratích v okolí Brna jezdit 37 nových vlaků Moravia. Jde o stejné soupravy, které jezdí u Českých drah pod názvem Panter.

Na jižní Moravě bude šest dvouvozových a 31 třívozových vlaků. „S prvními jednotkami v pravidelném provozu se počítá od začátku platnosti nového jízdního řádu, tedy od 11. prosince,“ řekla Knotková.

V souvislosti s výlukou, která začala loni v polovině prosince, byly z provozu vyřazeny 50 let staré elektrické jednotky řady 560. Byly klíčové pro dopravu z Brna směrem do Blanska a do Křenovic.

„Už jsou trvale vyřazené, takže do doby, než bude k dispozici dostatek Moravií, budeme jezdit s našimi Pantery či se soupravami složenými z lokomotiv a klasických vagónů,“ uvedla mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.

Vlaky Moravia budou jezdit z Brna směrem na Tišnov, Blansko, Křenovice a na jih do Židlochovic a Hustopečí. Lidé se tak na těchto tratích dočkají výrazně vyššího komfortu cestování.

Díky ukončení výluky se vrátí na železnici mezi Brnem a Blanskem všechny osobní vlaky, spěšné vlaky a rychlíky. Dálkové soupravy na Prahu pojedou ještě půl roku přes Havlíčkův Brod kvůli pokračujícím stavbám mezi Českou Třebovou a Kolínem.

8. září 2022