Start ve Zlínském kraji se Arrivě nepovedl. Dostane pokutu, výpověď zatím ne

„Slibovaný nárůst komfortu a pohodlí se nekonal,“ přiznal ve středu krajský hejtman Jiří Čunek.

Výběr nové dopravní společnosti Arriva, která od poloviny prosince vystřídala České dráhy na části regionálních železničních spojů ve Zlínském kraji, se úplně nevydařil. V prvních třech týdnech zažívali někteří cestující spíše nepohodlí a nejistotu.

Před dvěma dny například v Novém Hrozenkově školáci, pracující i senioři, kteří mířili do Vsetína, marně čekali v desetistupňovém mrazu na zastávkách na ranní vlak, který už poněkolikáté nepřijel.

„Pak poslali náhradní autobus, ale ani nevím, jak se všichni dostali tam, kam potřebovali, protože přijel řidič, který měl na voze nápis Luhačovice a na trase ani nevěděl, kde jsou vlakové zastávky,“ popsala starostka Nového Hrozenkova Stanislava Špruncová. „Toto se nestalo poprvé, nelepší se to. Naopak, situace je čím dál horší.“

Někteří cestující si stěžují, že starší vagony jsou špinavé, chybí toalety, netopí se, nikdo nehlásí zastávky a na oknech jsou fólie, přes které není vidět. Vlaky mají zpoždění, některé vozy jsou tak úzké, že nástupní plocha se starším lidem zdá příliš daleko.

„Říkali jsme si s okolními starosty, že integrovaná doprava pomůže lidem s dopravou. Líbilo se nám i více spojů. Ale realita je taková, že to má úplně opačný účinek,“ upozornila starostka Špruncová. „Když se do vlaků dívám, vidím, že jsou prázdné. Lidé raději volí autobusy nebo auta.“

A problémů je víc. Od doby, kdy na železnici na Valašsku, Uherskobrodsku a Uherskohradišťsku začala jezdit Arriva, mají lidé problém koupit si jízdenku ve vlaku, spoje nabírají zpoždění, nefunguje informační systém.

„Oficiální informace nemám, ale z doslechu vím, že ranní vlak kolem šesté hodiny z Horní Lidče na Vsetín nevyjel během zavedení nového dopravce asi třikrát,“ poukázal starosta Střelné Petr Kráčmar.

O vypovězení smlouvy kraj neuvažuje

Zástupci Zlínského kraje, který je objednavatelem dopravy a se společností Arriva uzavřel smlouvu, ve středu oznámili, že dopravci vyměří pokutu.

„Jednali jsme o neplnění smlouvy a budeme žádat sankční pokuty jistě v řádu statisíců korun,“ prohlásil hejtman. „K tomu bude muset dopravce nahradit chybějící příjem, který byl způsobený tím, že si cestující nemohli koupit jízdenku a jezdili zadarmo. Budou to nemalé finanční prostředky.“

Konkrétnější částku uvést nechtěl Čunek ani jeho náměstek Pavel Botek, který má dopravu na starosti.

„Nechci se pouštět do spekulací. Musíme mít tvrdá data a ta budeme mít za několik týdnů,“ řekl Botek.

Arriva se už na konci prosince za vzniklé potíže cestujícím omluvila a slíbila nápravu.

„Nové vlakové soupravy Lint, kterých jsme dostali asi deset, prošly rekonstrukcí, ale bohužel asi rok nejezdily. Tato vozidla na začátku měla drobné problémy, proto docházelo k výpadkům,“ vysvětlil generální ředitel Arriva transport Česká republika Daniel Adamka. „Teď se situace postupně stabilizuje.“

Starší vlakové soupravy chce společnost vyměnit za nízkopodlažní během tohoto a příštího roku. Z vlaků německé výroby by měly zmizet nápisy v cizím jazyce a v polovině ledna chce dopravce vyměnit zařízení na prodej jízdenek ve všech vlacích tak, aby s jejich nákupem už neměli cestující problémy. Na nádraží, kde fungují pokladny, už se jízdenky koupit dají.

Arriva sáhla i k dalšímu opatření. „Na dvou místech, tedy v Bylnici a ve Vsetíně, máme připravené nonstop autobusy, které mohou ihned s cestujícími odjet,“ zmínil mluvčí Arrivy Jan Holub. „Takže pokud má spoj zpoždění, nemusíme narychlo shánět autobus.“

Zda dopravce skutečně napravuje své chyby, ověřují podle Botka revizoři, kteří dělají na dráze namátkové kontroly. Každé dva dny si kraj vyměňuje informace o potížích s Arrivou.

„Přidáním vlakových spojů došlo i k novým technickým záležitostem, které se týkají třeba křižování vlaků ve stanicích,“ upozornil krajský náměstek Botek. „Také jsme podali žádost, aby čekací doba Valašského expresu byla delší. Je tady prostě řada praktických záležitostí, které chceme napravit do konce ledna.“

Kraj zatím neuvažuje o tom, že by Arrivě vypověděl smlouvu. Taková možnost by mohla nastat teprve ve chvíli, až by firma své chyby nenapravovala.