Přineseme do Zlínského kraje posun v kvalitě cestování, říká šéf Arrivy

„Standardem našich vlaků bude informační systém pro cestující, připojení k internetu, elektrické zásuvky, pitná voda zdarma. Lidé také rádi využijí klidový oddíl,“ říká Daniel Adamka.

Společnost Arriva ale potřebuje nabrat asi 200 stevardů a strojvůdců a nakoupit 11 nových vlakových souprav.

Abyste byli schopní služby zajistit, musí vám deset vlakových souprav poskytnout Leo Express. Kolik vlaků budete mít vlastních?

Počítáme s postupným nákupem 11 souprav od naší mateřské společnosti Deutsche Bahn. Budou maximálně 15 let staré a projdou modernizací. Jde o stejné vlaky, které nakupovaly České dráhy v Olomouckém kraji. Získat bychom je měli nejpozději do prosince 2021.



Jak budete dopravu zajišťovat do té doby?

Po přechodné období dvou let si vypomůžeme i současnými motorovými vlaky Arrivy, které jezdí jako expresy z Prahy přes Uherský Brod do Trenčína a Nitry. Musíme vyjet už za necelý rok. Proto se zpočátku na tratích na chvíli objeví i čtyři vlaky, které budou mít z výše uvedeného komfortu jen wi-fi.

Co když se vlak porouchá, budete ho mít čím nahradit?

Celkem budeme mít 21 souprav, přičemž ve špičce jich je potřeba 18, zbývající budou záložní. Nezáleží na tom, jestli se porouchá vlak žlutému, modrému, nebo zelenému dopravci. Jakmile se to stane, musí být záloha, která ho nahradí.

Daniel Adamka Řediteli společnosti Arriva je 41 let. Vystudoval Dopravní fakultu ČVUT. V letech 2002 a 2003 pracoval jako koordinátor dopravy pro Regionálního organizátora pražské integrované dopravy, následně vystřídal manažerské pozice v nadnárodních firmách Keolis nebo TransPennine Express. V letech 2008 až 2010 byl vedoucím odboru kvality Českých drah. Pak pracoval jako manažer rozvoje ve Veolii Transport, následně ve firmě Arriva. Ředitelem firmy Arriva pro ČR se stal v březnu 2014.

Do nových spojů budete muset sehnat personál, například stevardy a strojvůdce. Kolik lidí potřebujete a podaří se je včas zaučit?

Na jaře spustíme náborovou kampaň, budeme shánět stevardy, strojvedoucí, techniky na údržbu a další profese. Počítáme, že ve Zlínském kraji u nás najde práci 200 lidí. Jakmile se objevila informace, že bychom měli některé linky převzít, začali se zájemci o práci sami ozývat.

Myslíte si, že přetáhnete i lidi od Českých drah?

Ve vlakovém i autobusovém byznyse je to tak, že lidé chtějí být zaměstnaní v místě svého domova, takže někteří zájemci budou bývalými zaměstnanci Českých drah. Není na tom nic zvláštního. Máme opačnou zkušenost z Moravskoslezského kraje, kde jsme v případě autobusů přišli o zakázku na úkor jiného dopravce.

Lidé od Českých drah říkají, že na proškolení některých zaměstnanců je třeba rok, což se ve vašem případě nedá stihnout.

Nechci polemizovat s informací od konkurence, byť upřímně – rok se žádný vlakvedoucí neškolí. Kurzy na strojvedoucího trvají šest týdnů, pak přicházejí zkoušky, zaškolení na vozidle, na trati. Kompletní zaškolení strojvedoucího trvá půl roku.

Výběr vlakových dopravců vzbudil ve Zlínském kraji rozruch. Kritici se ptali třeba na to, zda dokážete řešit mimořádné situace, jako jsou třeba výluky. Zvládnete je?

Samozřejmě. Stejně jako si dnešní dopravce při výlukách najímá náhradní autobusy, budeme to dělat i my. Máme velkou výhodu v tom, že jsme sami autobusovým dopravcem. V České republice máme 2 600 řidičů a 2 000 autobusů. Část výluk tak zvládneme zajistit sami a pro větší výluky budeme možná poptávat i další dopravce.

Odboráři Českých drah se chtějí kvůli výběrovému řízení kraje na vlakové dopravce obrátit na antimonopolní úřad, protože podle nich nebylo v pořádku. Jak to vnímáte?

Pokud jako firma ve výběrovém řízení prohraju a nejsem s tím smířený, snažím se najít prostředky, kterými bych to zvrátil. Beru to jako konkurenční boj. Chápu, že by byly České dráhy nejraději, kdyby celý kraj zůstal jejich. My si myslíme, že výběr dopravců proběhl férově, byly uveřejněny ceny, někde jsme byli lepší my, někde České dráhy. Ve výběrovém řízení nikdy nemáte stoprocentní jistotu, že uspějete.

Odborům Českých drah vadí i to, že byly regionální tratě rozdělené na čtyři celky. Kritizovaly i možný střet zájmů, když spolumajitel firmy, která Zlínskému kraji připravovala podklady k výběrovému řízení, je zaměstnancem Arrivy. Mluvíme o Petru Prokešovi a jeho společnosti Transport Advisory.

K žádnému střetu zájmů nedošlo. Petr Prokeš pracuje na naší centrále jako produktový manažer a šéf zákaznického centra. Než k nám nastoupil, založil si jako jeden z majitelů dopravní poradenskou firmu, která měla zakázku od Zlínského kraje na pomoc s nastavením integrovaného dopravního systému. Řešila, jak by měly vlaky a autobusy jezdit, kde by měly navazovat a podobně. On se na tom sám nepodílel. Mrzí mě, že se to tak rozběhlo. Požádali jsme Petra Prokeše, aby ukončil své působení v té firmě, což už se stalo (více čtěte v článku Výběr vlaků může mít dohru, Zlínskému kraji pomáhal člověk z Arrivy).

Podle Transparency International nejde v právní rovině o střet zájmů, nicméně v obsahové ano. Pan Prokeš v Arrivě pracuje od roku 2017. Nenapadlo vás, že by s tím mohl být problém?

Došlo nám až teď, že by to mohl někdo napadnout. Mně ale spíš vadí, že se při výběru dopravce neřeší to, kdo nabídl lepší cenu a služby, ale to, kdo kde pracoval. Konkurence toho využila.

Vypravujete také jeden pár dálkových vlaků, který Zlínský kraj spojuje s Prahou. Jak se osvědčil a budete tyto služby rozšiřovat?

Jeden spoj jezdí každý den, v pátek, v sobotu a v neděli jsou dva. Chtěli bychom ve druhé polovině roku vypravovat dva vlaky i ve všední dny, protože jsme si vybudovali silnou základnu cestujících, kteří jezdí z Prahy na Slovensko, do Slavičína či Uherského Brodu. Jsme zároveň rádi, že jsme mohli oživit železniční provoz na skoro opuštěné trati z Bylnice do Trenčianské Teplé. Je to zatím naše nejúspěšnější železniční linka.