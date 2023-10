V Praze se nestaví. Stejně velká Varšava letos nabídla čtyřnásobek nových bytů

Na tiskové konferenci to uvedli zástupci největšího provozovatele nájemního bydlení v Česku Heimstaden ve spolupráci s developerskou skupinou Finep a Asociací nájemního bydlení ČR.

„Srovnáme-li dvě hlavní města s podobným počtem obyvatel, tak v polském hlavním městě se za poslední dekádu postavilo o 150 000 bytů více než v Praze. To je obrovský rozdíl,“ řekl investiční ředitel společnosti Heimstaden pro střední a východní Evropu Stanislav Kubáček. Polsko má však mnohem benevolentnější systém povolování staveb a proces je tam tak rychlejší.

Podle něj jsou zároveň ceny novostaveb v českém hlavním městě asi o 50 procent vyšší než v polské metropoli. Dodal také, že ceny v Praze zvyšuje zejména nízká nabídka novostaveb.

Podle analýzy developerských společností Skanska Residential, Trigema a Central Group se v letošním třetím čtvrtletí v Praze prodalo 1050 nových bytů, což je o 91 procent více než ve stejném období loňského roku, a o pět procent více než v předchozím čtvrtletí.

Průměrná prodejní cena za metr čtvereční činila 146 459 Kč. To je mezičtvrtletně méně o tři procenta a meziročně o procento. Podle analýzy s odkazem na poslední data Českého statistického úřadu dostalo za prvních osm letošních měsíců v hlavním městě povolení 2165 bytů v bytových domech, o třetinu méně než ve stejném období loňského roku.

Dostupnost se bude zhoršovat

„Bohužel současný vývoj vede k tomu, že dostupnost se bude dále zhoršovat. Byty jsou drahé, pro nadměrnou a narůstající tvrdou regulaci i pro jejich vysoké zdanění, které se za posledních 15 let zvedlo osmkrát. Důvodem jsou také vysoké ceny pozemků a stavebních materiálů. Nemalý vliv má vysoká cena energií, drahá pracovní síla a její trvalý nedostatek,“ řekl generální ředitel skupiny Finep Tomáš Pardubický.

Nedostatečná výstavba komplikuje podle generálního ředitele společnosti Heimstaden a člena prezidia Asociace nájemního bydlení Jana Rafaje kromě dostupnosti vlastnického bydlení také nájemní bydlení. Další překážkou pro dostupnější nájemné bydlení je podle něj i legislativa upravující nájemní vztah.

Momentální návrh ministerstva pro místní rozvoj počítá s tím, že by nově nemělo být možné uzavřít nájemní smlouvu na dobu kratší než tři roky víc než dvakrát za sebou, pronajímatel by po rekonstrukci mohl zvýšit nájemné o 3,5 procenta a proces vystěhovávání neplatičů by se řešil ve zkráceném soudním procesu.

„Na jedné straně dochází k omezování krátkodobých smluv, na druhé straně nepřichází žádný efektivní návrh na funkční institut vystěhování, který známe z jiných vyspělých zemí,“ řekl Rafaj.

Heimstaden spravuje 159 089 bytů v deseti evropských zemích v celkové hodnotě 335 miliard švédských korun (zhruba 697 miliard Kč). Heimstaden Czech vlastní a spravuje přibližně 43 000 bytů na Ostravsku a na území Moravskoslezského kraje. Společnost vznikla při rozdělení zanikající společnosti OKD v roce 2006. V loňském roce společnost zvýšila tržby z pronájmu a prodeje služeb nájemníkům o 297,8 milionu na 4,19 miliardy Kč.