Každý druhý mladý Čech má dluhy, tvrdí průzkum. Splácí bydlení i půjčky

19:26 , aktualizováno 19:26

Přes polovina dospělých mladších třiceti let splácí alespoň jednu půjčku. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM/MARK. Nejčastěji si půjčují Češi těsně před třicítkou, a to na bydlení nebo nákup auta. Dlužníci na opačné straně spektra, těsně po dosažení dospělosti, si naopak půjčují hlavně na splácení dalších dluhů.