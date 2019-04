Dotace na povrchovou vodu pro podniky, navrhuje ministerstvo

1:00 , aktualizováno 1:00

Ministerstvo zemědělství navrhuje, aby mohly podniky levněji čerpat povrchovou vodu. A protože by na tomto kroku jednotlivá povodí tratila, pomohl by jim podle představ resortu manko zahladit stát. Případně by se mohla zahojit díky příjmům z podzemní vody, která by mohla podražit na dvojnásobek.