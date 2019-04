Dobrovolníci znovu uklízeli Ohři, našli nádobí, spodní prádlo i gauče

„Letos přišlo mnohem víc lidí než vloni. Na našem úseku, což je od Kynšperka nad Ohří až k Chebskému mostu v Karlových Varech, se zapojila téměř tisícovka dobrovolníků. Uklízeli i vodáci přímo z lodí,“ hlásí za MAS Sokolovsko Anna Maria Schröcková.

Podle ní se odpad hromadí zejména v okolí velkých měst. „Úsek ze Sokolova do Královského Poříčí byl katastrofální. Našli jsme mimo jiné takových třicet pneumatik, část televize, dva gauče, dětské kočárky a spoustu hraček,“ doplňuje Schröcková.

Přímo z paluby kánoe se ozývá Simona Aiznerová z MAS Krušné hory. „Už jsme museli jednou zastavit a pytle s odpadem vyložit. Teď jsme kousek za Karlovými Vary a děláme další hnízdo u silnice. Našich osm lodiček tam pro svozový vůz nechalo asi třicet pytlů plných nepořádku,“ upřesňuje Aiznerová s tím, že řeka je plná plastů, zejména pet lahví.

Od Ottova jezu v Chebu vyrazily do Tršnic takřka dvě stovky dobrovolníků. Dalších šedesát jich zamířilo do Podhoří a osmdesát čistilo břehy řeky od Nebanic do Odravy.

„Našli jsme neskutečné množství nepořádku, hlavně plasty a pneumatiky. Vodáci mají letos speciální napichováky, díky kterým mohou sbírat odpad i na dně řeky,“ oznamuje Lucie Dudová za MAS 21. Ta se podivuje zejména nad tím, proč lidé vozí to, co nepotřebují, do přírody, když mají možnost vše zdarma odevzdat ve sběrných dvorech.

„Našli jsme tu také celkem zachovalé porcelánové nádobí, zubní kartáčky nebo třeba kufr s bundou a spodním prádlem. Když se tak zamýšlím, toho spodního prádla se u řeky válelo poměrně dost, “ směje se Dudová.

Přidali se také dobrovolníci z chebského sdružení Rokršti. „Vloni jsme přišli čistit Ohře poprvé a na celkem krátkém úseku nasbírali asi deset pytlů. Letos to bylo podobné,“ uvádí Alena Fialová, jejíž skupinka objevila u řeky mimo jiné i několik kusů koberce. „Chlapi před námi tahali z řeky kus automobilu, dokonce ještě se sedačkami,“ doplňuje Fialová.

Uklízelo se ale i na dalších místech v kraji. „Bylo to něco neuvěřitelného. Množství odpadu mnohonásobně překročilo naše očekávání. Byly ho tuny. Objevili jsme několik rozlehlých černých skládek,“ uvádí chebský starosta Antonín Jalovec, který s několika dalšími vyrazil do Hradiště čistit od odpadu okolí viaduktu.

Uklízelo se také v Podhoří, na Myslivně nebo v okolí Maškovského rybníka.

Do okolí vyrazili s plastovými pytli i obyvatelé vísky Prameny na Mariánskolázeňsku. „Našli jsme toho opravdu hodně. A to v Pramenech a okolí uklízíme dvakrát do roka,“ ukazuje na hromadu sesbíraného odpadu tamní starostka Michala Málková.

Ta byla na začátku akce zvědavá, na jaké zajímavosti narazí sběrači tentokrát, když vloni našli mobil a boty. „V jednom z příkopů ležela polorozpadlá kabelka s občanským a řidičským průkazem, nechybělo ani razítko. Díky tomu se nám podařilo majitelku najít a kontaktovat. Dozvěděli jsme se, že o kabelku přišla před rokem u obchodního domu Tesco v Mariánských Lázních. V pondělí jí doklady předám. Bohužel peněženka už v kabelce nebyla,“ dodává starostka Málková.