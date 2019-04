Voda v nádržích je teplejší než loni, může to ohrozit koupání i pitnou vodu

Může to vypadat jako poměrně dobrá zpráva – letos totiž bude možné se dříve koupat. Ovšem radost z koupání může velmi rychle zkazit obava ze sinic, které mají rády teplou vodu. Vysoké teploty na jaře ovlivňují celý vodní cyklus. Tak jako začnou dříve kvést třeba meruňky, podobně se dříve k životu probudí také voda.

„Když se voda ohřeje dříve, sinice mají tendenci objevovat se také dříve. Zatímco normálně začínají růst někdy ke konci července, případně až během srpna, v případě posunu mohou bujet i ke konci června,“ vysvětluje hydrobiolog z Akademie věd ČR Petr Znachor.

Rozdíl v teplotách ze začátku měsíce je na některých přehradách skokový. Teplota naší nejobjemnější vodní nádrže Orlík je podle dat správ povodí víc než dvojnásobná. V Nechranicích loni na apríla měla voda asi třikrát méně stupňů než letos. Pokud zůstane vývoj počasí stejný, nastoupí sinice letos dříve a zároveň se déle udrží.

„Pokud se prodlouží sezona, zvětšuje se časové okno, kdy se mohou vyskytovat sinicové vodní květy,“ popisuje hydrobiolog Petr Znachor. Na některých nádržích se dnes dokáže nehezký zelený povlak udržet až do konce října.

Špinavá voda je ráj pro sinice

Není to však jen brzký nástup jara, co sinicím prospívá. Zásadní pro jejich život je také kvalita vody. „Naše vody jsou plné dusíku a fosforu z našich odpadů. To sinicím vyhovuje,“ doplňuje Jan Kaštovský z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity.



Dalším problémem jsou splašky z kanalizací a také průmyslová hnojiva, ta smývá déšť z polí rovnou do řek a do vodních nádrží. To všechno je pro sinice vítaná potrava. Podle Kaštovského jsou na některých místech dnes vody tak přesycené živinami, že v nich dokážou sinice zůstat aktivní i v zimě. Energií z hnojiv překryjí nedostatek energie ze slunečního záření.

Koupání v takové brčálové vodě škodí zdraví. Sinice totiž obsahují látky způsobující alergii, bolesti břicha a hlavy i vážnější jaterní problémy. Navíc pro vodárny je potom mnohem náročnější udělat z ní čistou a pitnou vodu.

Teplota českých vod roste dlouhodobě. Na vodní nádrži Římov u Českých Budějovic se pravidelně měří od sedmdesátých let. Podle údajů se za třicet let průměrná teplota u hladiny zvýšila o celý jeden stupeň. Teplotní nárůst vadí například pstruhům, kteří se kvůli teplejší vodě z českých potoků pomalu vytrácejí.

Může podražit voda

V zelené vodě hygienici koupání nedoporučují. Sinice mohou u citlivějších lidí vyvolat alergickou reakci s příznaky jako vyrážka, zarudlé oči a rýma. Mohou způsobit lehké akutní otravy i vážnější jaterní problémy, zejména když se plavec naloká vody. „Riziko se zvyšuje u dětí, které vody vypijí zpravidla více a jejich tělesná hmotnost je menší,“ varuje Státní zdravotní ústav. Dodává však, že pokud sinice netvoří na hladině květ, tedy takovou zelenou kaši, není vypuknutí závažnějšího onemocnění pravděpodobné.

Zvýšené množství sinic ale neomezuje jen letní zábavu. Odborníci upozorňují, že prudce klesající kvalita surové vody ztěžuje proces, kdy z ní ještě lze udělat vodu pitnou.

„Přítomnost produktů řas a sinic, jakož i pesticidů, je z hlediska úpravy surové vody na vodu pitnou pro vodárny závažným zjištěním. Výrazným způsobem komplikují, či dokonce znemožňují proces úpravy vody,“ potvrzuje ředitel Sdružení oboru vodovodů a kanalizací Oldřich Vlasák. Což se podle něj časem může promítnout do výše plateb za vodné.

Zdravotníci naštěstí neevidují žádný případ, kdy by někdo zemřel na zdravotní obtíže způsobené kontaktem se sinicemi při vodní rekreaci. Zato případy úmrtí lidí po pravidelném pití vody vyrobené ze zdroje s masovým rozvojem sinic podle Státního zdravotního ústavu existují.