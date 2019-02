PŘEHLED: Cena vody dál stoupá. Vodárny slibují, že sníží-li se DPH, zlevní

Některé firmy zdražily až dvojnásobně. Vyšší nárůsty jsou v některých případech způsobeny investicemi do obnovy vodovodů a kanalizací. Hlavním důvodem je však podle vodohospodářů inflace. A jejím motorem je fakt, že Češi bohatnou.



Účty za vodu také podle firem zvedá prudké navýšení cen energií, růst cen chemikálií či provozního materiálu a nárůst mezd.

Nejdražší voda je v Turnově, kde Severočeské vodovody a kanalizace metr čtvereční zdražily o zhruba tři koruny na 108,80. Do ceny se tam delší dobu promítají miliardové investice do modernizací vodovodů, kanalizací, čistíren odpadních vod i úpraven vody.

Opačným extrémem je město Krnov. Tam cena stoupla přibližně stejně na 51,87 koruny. Krnov má nejlevnější vodu v zemi. Vděčí za to faktu, že na rozdíl od většiny tuzemských měst neprodal infrastrukturu soukromým firmám.

Jak roste cena vodného a stočného

Některá města na ceníky letos nesáhla. Vodné a stočné nezdražilo v Rokycanech, Kladně, Mělníku či Rychnově nad Kněžnou. Jen desetihaléře si připlácejí obyvatelé Českých Budějovicích nebo Tábora.

Je však možné, že dodavatelé vody ještě letos zlevní. Poslanecká sněmovna právě projednává novelu zákona o DPH, která počítá s přeřazením části vodného a stočného z 15procentní do snížené, 10procentní sazby. Ředitel SOVAK Oldřich Vlasák slibuje, že pokud zákon projde, firmy zlevní v průměru o čtyři koruny na kubík.

MF DNES to potvrdily všechny oslovené firmy. „Pokud se tak stane, určitě zlevníme úměrně tomuto snížení i cenu pro koncové zákazníky,“ řekl mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek. Odmítl spekulaci o tom, že by si firma raději navýšila marži.

„Pokud DPH klesne, mělo by se to promítnout do konečné ceny pro zákazníka,“ souhlasí Jaroslav Jouza, ředitel společnosti VAK Bruntál. Podobně už dříve mluvil i jednatel Krnovských vodovodů a kanalizací Libor Staněk

Kolik bude stát letos voda

