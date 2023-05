Vládní finta za 18 miliard. Stát nejvíce ušetří na poplatku za zelené zdroje

Škrty v dotacích mají státnímu rozpočtu přinést 54,4 miliard korun. Nejvíce z toho (až 20 miliard) se ušetří v dotacích pro průmysl a obchod. Vyplývá to z dokumentů, které ve čtvrtek prezentovala vláda.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) už má jasno, kde většinu těchto peněz vezme. Stát již nebude proplácet poplatek na podporu obnovitelných zdrojů energie, který je součástí každého vyúčtování za elektřinu. Informoval o tom týdeník Respekt. Podle odhadů tím dojde k úspoře až 18 miliard korun.

Poplatek za obnovitelné zdroje energie činí zhruba 600 korun za megawatthodinu (MWh) včetně DPH. Platila ho každá domácnost ve svém vyúčtování za elektřinu až do října minulého roku. Tehdy vláda přistoupila k jeho zrušení, což mělo pomoci lidem s vysokými cenami energií. Už od začátku se vědělo, že jde o dočasné opatření a že na začátku roku 2024 lidé zase začnou poplatek platit.

Před nedávnem to potvrdil i ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela v pořadu Otázky Václava Moravce. „Stejně jako skončí zastropování cen energie, mělo by skončit i to, že stát hradí odběratelům poplatky za obnovitelné zdroje. Musíme se ovšem podívat, jaké budou dopady na nejzranitelnější části obyvatelstva,“ uvedl Síkela.

„To opravdu není žádné překvapení, že se to vrátí,“ komentuje to výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiří Gavor.

Sníží se výdaje na vědu a výzkum

Jak vyplývá z dat Operátora trhu, na podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů jde každým rokem zhruba 44 miliard korun. Část z toho platí stát (například v roce 2021 šlo o 27 miliard Kč), zbytek platí domácnosti, ale i firmy ve vyúčtování. Zatímco u domácností se poplatek vypočítává podle spotřeby, u firem se odvíjí od jističe. Domácnost se spotřebou 2,5 MWh ročně by za podporu obnovitelných zdrojů zaplatila zhruba 1 500 korun.

Ministerstvo průmyslu a obchodu chce dále uspořit také na snížení výdajů na neinvestiční dotace v oblasti průmyslu a energetiky. Mají se taky snížit výdaje na zahlazování následků těžebních činností a výdaje na vědu a výzkum.

Kde budou škrtat ostatní resorty

Jiná ministerstva zatím plán nemají. Resort školství má na dotacích ušetřit dvě miliardy korun. „Ministerstvo nyní plán příslušných redukcí v dotčených dotačních programech připravuje a jakmile bude celý proces ukončen, budeme informovat, kterých titulů se redukce dotknou a v jaké výši,“ uvádí tiskové oddělení ministerstva na dotaz redakce IDNES.cz.

„Jednání o konsolidačním balíčku nebylo vedeno po jednotlivých titulech s tím, že by některé byly zrušeny a jiné zachovány, ale byl dohodnut celkový objem prostředků pro národní dotace v našem resortu,“ říká Petr Waleczko z ministerstva pro místní rozvoj, které má uspořit až 2,8 miliard korun.

„Existující dotační tituly jsou nyní tomuto rozsahu přizpůsobovány tak, aby ho nepřekračovaly, ale úspory se každopádně nebudou dotýkat prostředků určených na projekt Bydlení pro život, který jsme nedávno prezentovali. Zásadní je pro nás také pomoc hospodářsky a sociálně ohroženým územím, jak ostatně zaznělo i na výjezdním zasedání vlády v Jeseníku. Během května zveřejníme aktualizovaný rámcový výhled národních dotačních titulů,“ uzavírá Waleczko.