Nejdražší energie v EU. Problém je v datech, říká šéf statistického úřadu

Jakým způsobem Česká republika data o cenách energií pro Eurostat sbírá?

Reportujeme ceny elektřiny a plynu. Není to ale pouze o domácnostech, sledujeme totiž pásma spotřeby, takže pokrýváme i ceny dodávek pro firmy. Menší podnikatelé jsou zahrnuti ve stejném pásmu jako domácnosti. Co se týká dat za domácnosti, tak ta v současné době získáváme od odborníků z Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Na tomto postupu jsme se s ERÚ dohodli, protože je regulátorem cen energií a má to tak svoji logiku. Reguluje totiž významnou část ceny, což jsou například distribuční poplatky, příspěvek na obnovitelné zdroje a podobně. Ostatně tuto část celkové ceny nám dodával už v minulosti a měl zájem nám reportovat i celkovou cenu. Shrnu-li to, data nám zasílá z výše uvedených důvodů ERÚ, my je následně zpracujeme a pošleme do Eurostatu, který pak dvakrát do roka vydává statistické výstupy za všechny země Evropské unie.

V meziměsíčním vývoji už ceny v podstatě stagnují, dá se tedy čekat, že tak v polovině roku se inflace dostane k jednociferným hodnotám.