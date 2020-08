V Praze je psům blaze. Mají tam jedny z nejlepších podmínek, říká studie

Psům a jejich majitelům se nejpříjemněji žije v San Francisku, vyplývá ze studie společnosti Coya. Ta vybrala padesát měst, o nichž se dříve v médiích mluvilo jako o vhodných místech, kam si psa pořídit, a srovnala je podle deseti faktorů. Průzkum sledoval poměr parků, obchodů se zvířecími potřebami, veterinářů, dog-friendly hotelů a restaurací na psa či obyvatele.

Studie počítala i s tím, kolik psů ročně skončí opuštěných na ulici. V dílčím průzkumu se pojišťovna ptala rezidentů jednotlivých měst, zda jsou pejskaři v jejich okolí zodpovědní. Ve studii nechybí ani faktor psích celoživotních nákladů.

V nejlépe ohodnoceném kalifornském San Francisku utratí pejskaři za svého mazlíčka, respektive za celý jeho život, skoro dvacet tisíc dolarů (zhruba 437,5 tisíc korun), psí život je nejnákladnější ve švýcarském Curychu. Na druhém a třetím místě se v tomto ohledu umístila města Basilej a Ženeva.

Nejlepší města pro psa San Francisco Seattle Tel Aviv Prague Hamburg Barcelona Varšava Chicago Toronto Lisabon Zdroj: Coya

I přes finanční náročnost chovu se právě ve švýcarských městech jen málokdy stane, že by majitel svého čtyřnohého přítele opustil. Podle studie skončí nejvíc psů na ulici v amerických městech New York, Miami a Los Angeles.

„Jedním z mála pozitivních následků globální pandemie bylo to, že útulky pro psy na celém světě zaznamenaly obrovský nárůst adopcí. Více lidí pracovalo z domova, a proto hledali zvířecí společnost.



Během prvních měsíců pandemie si podle některých zdrojů čtyřnohého přítele pořídilo významně větší množství Američanů než obvykle. O nárůstu adopcí psů ve Spojených státech mluví například Washington Post.

Podle dat společnosti Coya může právě opouštění domácích mazlíčku nabýt v příštích měsících na síle kvůli ekonomické krizi a s ní spojeným výpadkům příjmů některých pejskařů.



„Existuje nebezpečí, že jakmile se věci začnou vracet k normálu, noví majitelé zjistí, že na mazlíčka nemají čas ani finanční prostředky,“ varuje Andrew Shaw, generální ředitel Coya.

Města s největším počtem psů na obyvatele Počet psů na tisíc obyvatel Seattle 246,67 Miami 187,66 Tel Aviv 182,10 Řím 178,17 Praha 152,98 Lisabon 145,69 San Francisco 139,87 Stockholm 134,76 Ženeva 132,10 Marseille 116,95

Nejméně za svého mazlíčka utratí pejskaři v polské Varšavě. Životní náklady zde podle průzkumu vyjdou na 10 428 dolarů (téměř 230 tisíc korun). Praha je z tohoto hlediska druhá nejlevnější, a to i přes od ledna zavedeného povinného čipování psů. Za celoživotní náklady psů v našem hlavním městě utratí lidé 11 858 dolarů (437 468 korun).

Z největšího počtu veterinářů se mohou těšit psi v německých Brémách, naopak švédský Stockholm jich má (na jednoho psa) nejméně. Hlavní město Česka je v tomto ohledu v poslední desítce. Podle prezidentky tuzemské Komory veterinárních lékařů (KVL) Radky Vaňousové je na tom ale Praha dobře.



„Na jednoho veterináře by v Praze měly připadat zhruba dva tisíce zvířecích pacientů. Ale to jsou jenom orientační čísla. Co se týče veterinárních lékařů a dostupnosti veterinární péče, Praha je na tom skutečně víc než dobře,“ uvádí Vaňousová. Jen v Praze, Praze-východ a Praze-západ působí podle údajů KVL 591 veterinárních lékařů.

Obchodů se zvířecími potřebami v poměru k počtu psů je nejvíce v izraelském Tel Avivu. Moderní izraelská metropole se v celkovém žebříčku umístila na třetím místě hned za Seattlem. Nejvíce restaurací, do nichž lze přijít i se čtyřnohým společníkem, je v San Francisku. Dog-friendly hotelů je nejvíce ve finských Helsinkách.

Podle průzkumu, který Coya prováděla mezi rezidenty jednotlivých měst, se nejzodpovědnější pejskaři nachází v Miami, San Francisku a Seattlu. Co se týče uklízení exkrementů, jsou pejskaři nejlaxnější v Paříži a Bruselu.