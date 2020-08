Zlomená tlapka může bolet i vaši peněženku. Testujeme pojistky pro psy a kočky

11:52 , aktualizováno 11:52

Sama pojištění nemám, a budu pojišťovat psa? Jsem snad blázen? Takhle jsem uvažovala do chvíle, než si moje fenka přetrhla vazy na tlapce. Ne že by nás těch pět tisíc korun za všechny zákroky a kontroly zruinovalo, ale začala jsem naslouchat příběhům jiných pejskařů, abych zjistila, co všechno se může přihodit a kolik to může stát.