Průzkum: Krize zasáhla v Česku třetinu zaměstnanců, krátily se mzdy a bonusy

12:20 , aktualizováno 12:20

Krize kvůli pandemii koronaviru zasáhla více než třetinu zaměstnanců v Česku. Vyplývá to z průzkumů personální agentury Grafton Recruitment z letošního února a června. Většinou účastníci průzkumů zaznamenali pokles mezd. O práci podle průzkumů přišla asi čtyři procenta ekonomicky aktivních lidí ve věku od 18 do 65 let.