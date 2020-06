Krize Čechy v práci nezabetonovala. Pětina z nich se nebojí změnit zaměstnání

, aktualizováno

Ani přitažení šroubů na trhu práce kvůli epidemii koronaviru neznamená, že by se všichni zaměstnanci drželi zuby nehty svého místa. Změnu práce ještě do konce roku plánuje každý pátý. Ukazuje to aktuální průzkum STEM/MARK pro personální společnost Předvýběr.CZ, který má MF DNES exkluzivně k dispozici.