Promluvím s řetězci, nejsem ale ministr cenotvorby, řekl Výborný

Stát nemá podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy co mluvit do toho, kolik budou dávat řetězce slevy. „62 procent potravin se prodá ve slevách. Lidé mají běžnou cenu v hlavách, vědí jak se slevovými letáky pracovat,“ sdělil v OVM Prouza. Pokud všichni bojují o zákazníky, nemohou si podle Prouzy dovolit nižší ceny.

Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu, s ním nesouhlasí. Bylo by podle něj lepší vytvořit strop pro počet potravin ve slevových akcích. „Běžnou cenu si zákazník představí pod potravinou ve slevě,“ vysvětluje Pýcha.

Výborný se podle svých slov ještě setká se zástupci obchodních řetězců, jmenovat kdo nejvíce může za zdražení potravin odmítl. „Nikomu nezávidím obchodní úspěch, jsem rád za každého zemědělce, kterému se daří. Chci ale, aby všichni hráli fér,“ řekl ministr zemědělství a informoval, že se s řetězci setká ve čtvrtek.

Pýcha poděkoval vládě za snížení sazby DPH na potraviny. Současná situace mu vadí i proto, že Čechy nutí nakupovat potraviny v okolních zemích. „Jsem přesvědčen o tom, že snížení DPH o tři procenta se na cenách projeví jen na jeden měsíc,“ sdělil Pýcha.

Zdražení potravin řeší Česko už více než rok. Minulý týden se na tradičním agrosalonu Země živitelka pustil do jednání se zástupci zemědělského a potravinářského průmyslu kromě ministra zemědělství také premiér Petr Fiala (ODS). Podle předsedy vlády je snížení cen potravin společným cílem vlády i zástupců agrárního a zemědělského sektoru.

„Myslím si, že vláda vyvíjí systematický tlak na všechny účastníky dodavatelského a výrobního řetězce a že se to vyplácí. Meziroční inflace zpomaluje, na konci července byla 8,8 procenta a už klesají i některé ceny potravin, cukru, mléka i másla,“ uvedl Fiala s tím, že se však musí snížit ceny také u ostatních potravin.

Ministr zemědělství Marek Výborný na agrosalonu řekl, že čeští zemědělci dostanou 240 milionů korun mimořádné pomoci. Potravináři ještě loni vyhrožovali krachem, vysokými cenami potravin, žádali vládu o pomoc. Nyní však hlásí často rekordní zisky.

„To se netýká všech v potravinářském sektoru, ale řady významných producentů, kteří mají vliv na to, jak vypadá situace v České republice. Jestliže vidíme rekordní zisky, tak se to musí nějak projevit a musí to pocítit občané na tom, že ceny potravin budou nižší,“ řekl premiér.

Fiala upozornil také na to, že pokud mají některé potravinářské firmy rekordní meziroční zisky, a to i přesto, že ještě minulý rok mluvily o krizi a prosily stát o pomoc, je něco v nepořádku.

Fiala: v Polsku dominují malá družstva. Proto jsou levnější

„Firmám samozřejmě zisk přejeme, ale pokud se jim takto dařilo, musí to pocítit i spotřebitel, který si jejich produkt jde koupit,“ řekl premiér.

S tím souhlasil i ministr Výborný. Ten připomněl, že není v jeho pravomoci udávat ceny jednotlivých potravin, musí proto na jednotlivé výrobce a dodavatele tlačit jiným způsobem.

„Abychom srazili ceny, musíme pozvednout naši obchodní kulturu. Pokud ta bude férová, budou i ceny přívětivější. Pod kontrolu ale musíme dostat celý výrobní a prodejní řetězec a kontrolovat, zda jsou marže podniků a firem přiměřené,“ popsal.

Zároveň ale uznal, že přiměřená výše marže nejde specifikovat, a že stát nemá nástroje, jak ji ovlivnit. Premiér s ministrem se také vyjádřili k rozdílným cenám u nás a v Polsku. „Příčin je spousta, ale tu hlavní vidím v rozdílné struktuře zemědělství. V Polsku dominují malá a rodinná družstva, nikdy tam nedošlo k tak velké kolektivizaci jak u nás,“ myslí si.

Premiér také uvedl, že již mají vytipované firmy, které využily situace a nasadily příliš vysoké marže. „Týká se to hlavně největších koncernů v republice. Přijde mi pak nevkusné, když majitel těchto firem tlačí na vládu, aby nějak regulovala ceny, když je může sám ovlivnit jedním rozhodnutím,“ řekl s jasnou narážkou na Andreje Babiše.