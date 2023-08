Zemi živitelku navštívilo přes 111 tisíc lidí, neodradilo je ani špatné počasí

Vyplývá to z tiskové zprávy českobudějovického výstaviště.

„Letošní agrosalon Země živitelka naplnil naše očekávání. Z pohledu návštěvnosti je to přes 100 000 lidí, což jsme si vytkli jako metu. Všechno, co je nad touto magickou hranicí, je bonus. Pro nás je důležitá odezva vystavovatelů, kterých přijelo více než v minulém roce, a to hlavně těch odborných. A načerpali jsme od nich pozitivní zpětnou vazbu,“ řekl v úterý předseda představenstva budějovického výstaviště Mojmír Severin.

Země živitelka je nejnavštěvovanější zemědělská výstava v zemi. Za poslední roky byla největší návštěvnost výstavy v roce 2019, a to 123 017 lidí. Letošní zájem odpovídá představám výstaviště s ohledem na to, aby areál nebyl přeplněný, řekl Severin.

Jedním z témat výstavy se staly ceny potravin, o nichž mluvil i premiér Petr Fiala (ODS) se zástupci potravinářských firem. Podle premiéra ceny másla, cukru i mléka klesají, zlevnit ale musí i další potraviny. Firmy mají velké zisky, lidé to musí pocítit na poklesu cen, řekl. Agrární komora oznámila na výstavě výsledky sklizně. „Zemědělci teď řeší ceny obilovin, u kterých vidí, že výkupní cena není taková, jakou očekávali. Plus se baví o odbytu řepky a pšenice na domácím trhu versus export,“ řekl Severin.

Víkendová bouře areál nepoškodila,informoval Severin. Již v noci ze soboty na neděli svolali pořadatelé technické čety, přes noc museli také sehnat deset elektrikářů, v neděli ve 4:00 přijely čisticí vozy.

„Projevila se síla výstavy; někteří vystavovatelé nám nabídli mechanizaci i své lidi na pomoc,“ řekl Severin. V Česku víkendové bouřky způsobily podle informací Generali České pojišťovny škody na zemědělských plodinách za vyšší desítky milionů korun. Společnost uvádí, že pojišťuje dvě třetiny českých zemědělců. Před víkendem pojišťovna evidovala letos škody na zemědělských plodinách za zhruba 230 milionů korun.

Program výstavy byl rozsáhlý. Nabízel zemědělské stroje historické i moderní. Po delší době se na agrosalon vrátili včelaři. Zájem byl i o jihočeské výrobky. Místní potravináři prodali veškeré zboží, jež na výstavu přivezli, řekl Severin.

Příští rok potrvá výstava od 22. do 27. srpna. Bude to 50. ročník, někteří vystavovatelé přivezou symbolicky 50 let staré stroje. „Ta padesátka bude rezonovat tak silně, že to bude hlavní téma, a budeme se určitě dívat i hodně do historie agrosalonu,“ řekl předseda.

Země živitelka je největší akcí, kterou budějovické výstaviště pořádá. Loni přilákala 114 501 lidí. Areál výstaviště zabírá 25 hektarů, výstavní plocha pavilonů je 6 000 metrů čtverečních. Budějovické výstaviště skončilo loni ve ztrátě po zdanění 7,9 milionu korun, předloni bylo v zisku 10,8 milionu. Tržby loni meziročně stouply o 30,5 procenta na 84,6 milionu Kč, vyplývá z výroční zprávy.