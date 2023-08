Země živitelka nabídne nejsilnější traktor i stříhání ovcí na rychlost

Na jedné straně stále více programu pro odborníky z branže, na druhé ale také ještě více zábavy pro děti a celé rodiny. Země živitelka má před sebou už 49. ročník, který se na českobudějovickém výstavišti letos uskuteční od 24. do 29. srpna.

Návštěvníci uvidí například nejsilnější sériově vyráběný traktor na světě, pásový Quadtrac 645, který má výkon 699 koní. Českou premiéru bude mít na agrosalonu sklízecí mlátička Claas Evion.

Oblíbená jistě bude i část s jídlem a regionálními potravinami. Ty se pyšní stejným označením a představí se jich několik desítek v pavilonu T1, k mání budou také v pojízdné prodejně areálu. Rodiny s dětmi pak určitě vyrazí do dětského zemědělského světa, který vznikne vpravo za hlavní bránou. Nabídne hravou farmu s bludištěm a dřevěnými traktory, dýňobraní, skákací hrady či ukázky sokolnictví.

„Zaujme také expozice Jihočeského zemědělského muzea, na které ukážeme v praxi i kovářské řemeslo,“ pozval na Živitelku šéf výstaviště Mojmír Severin.

Prezident dorazí až příští rok

Tentokrát bude akce bez účasti prezidenta, a to jak současného Petra Pavla, tak těch minulých Miloše Zemana a Václava Klause. Pavel by měl dorazit za rok, kdy akce oslaví půl století. Ostatních návštěvníků by podle odhadu pořadatelům mělo přijít určitě přes sto tisíc. Zmínili to při čtvrtečním představení 49. ročníku agrosalonu.

Výběr z programu Země živitelky po celý týden: Dýňobraní aneb svátek dětí, dýní a strašidel

čtvrtek: jezdecká čtverylka

pátek: Petr Kolář, Petra Janů, rychlostní střiž ovcí

sobota: zahájení národních dožínek, šampionát plemene dexter

neděle: nákupní trh beranů a kozlů

pondělí: chovatelská ukázka plemenných koní a oslíků

úterý: Babouci, vyhlášení ankety „Sympaťák předvadiště“ Podrobný program na zemezivitelka.cz

„Loni dorazilo přes 114 tisíc lidí, podobné číslo bychom mohli atakovat i letos, pokud vyjde i počasí,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný. Spokojený je s počtem vystavovatelů, kterých bude více než 600, což dělá ze Živitelky největší akci svého druhu v republice.

Vstupné zůstává stejné jako loni, tedy 200 korun na místě. „Návštěvníci si ale mohou vstupenky za zvýhodněnou cenu kupovat online a zůstane to tak i po celou dobu živitelky. Je to výhodné i proto, že pak nemusí čekat ve frontách na lístky před vstupem do areálu. Načtou si QR kód a mohou jít hned dovnitř,“ podotkla mluvčí výstaviště Michaela Čeňková. Základní cena online je 160 korun, pro seniory nad 65 let a ve věku od 6 do 26 let za 100 korun. V nabídce je také rodinné vstupné za 340.

Na výstavišti nebude chybět ani přehlídka koní, krav a dalších zemědělských zvířat. Svůj prostor využijí i včelaři a připravená je celá řada seminářů. „Posilujeme trend a pro odbornou část přidáváme výstavní plochy,“ uvedl Severin.

Připomenou Antonína Švehlu

Při letošním ročníku budou na Zemi živitelce připomínat i význam Antonína Švehly, statkáře, vůdce agrární strany a také předsedy hned tří československých vlád. Od jeho narození uplyne 150 let.

Celý agrosalon ponese podtitul Na cestě k udržitelnosti, a tak se v programu dotknou třeba tématu takzvaného precizního zemědělství, což zjednodušeně znamená pěstovat na správném místě v pravý čas a se správnou intenzitou.

Opět se bude soutěžit i o nejlepší vystavený exponát, který získá ocenění Zlatý klas. Přihlášených je přes 40 účastníků. Lidé uvidí i soutěž ve stříhání ovcí na rychlost. Při letošním ročníku přiblíží i takzvané sociální zemědělství, které souvisí se zaměstnáváním lidí s postižením.

Generálním partnerem Živitelky je Budějovický Budvar. „V areálu tak bude k dispozici více než pětadvacet výčepů a denní dodávky čerstvého piva. Každý den dorazí i náš zástupce, který bude dohlížet na kvalitu,“ podotkl ředitel pivovaru Petr Dvořák.

Živitelka má jako vždy také značný dopad na dopravu v Českých Budějovicích, a tak má výstaviště například opět vyjednanou výjimku pro parkování na náplavce u Vltavy pod Dlouhým mostem, velké parkoviště je pak naproti výstavišti směrem ke Stromovce.