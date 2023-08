Fiala mluvil jako kovaný komunista, vzpomínáte na Jakeše, rozčílil se Havlíček

„Vláda nevytváří ceny, a je to tak dobře, ale naší povinností je mluvit se všemi a vytvářet přiměřený nátlak na to, aby existovala rovnováha mezi ziskem, marží a výslednou cenou,“ konstatoval v týdnu Fiala.

V pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News na premiérova slova reagoval Karel Havlíček. „Víte co, teď nejde o Agrofert, ale to, co řekl pan premiér Fiala, to je něco naprosto nevídaného v této době a myslím tím v době porevoluční. On mluvil jako kovaný komunista se vším všudy,“ pronesl Havlíček a poté pokračoval:

„Vzpomínáte si na Miloše Jakeše a jeho prohlášení těsně před revolucí? Ten Janda a ta Zagorová vydělávají nějak příliš. Neměli bychom jim trošku přistřihnout křidélka? A to je v podstatě de facto totéž. To, co řekl on, je neskutečné,“ rozčílil se Havlíček.

Petr Fiala @P_Fiala Rekordní zisky potravinářů se musí projevit na nižších cenách potravin.



Tlak mojí vlády na všechny články dodavatelského řetězce bude pokračovat, aby se ceny dostaly zpět do normálu a občané měli k dispozici kvalitní potraviny za dostupné ceny.



Moje vláda využije všechny… https://t.co/qqtK6J6zFz https://t.co/qv3YSJmfkh oblíbit odpovědět

Místopředseda Skopeček (ODS) na Havlíčka reagoval slovy, že výzva byla logická. V pořadu uvedl, že vysoké ceny potravin v Česku jsou vysoké jako v celé ekonomice. „Rostou ceny všech statků a služeb, to je inflace,“ odůvodnil. Na dotaz, proč je například v Polsku levněji, řekl, že i tam ceny porostou.

„Druhou věcí je konkurence. Takže jedinou šancí, jak snížit ceny potravin, je buď snížit DPH nebo zvýšit konkurenceschopnost,“ pokračoval.

Koalice také souhlasila s tím, že daň z nemovitosti zůstane výlučným příjmem obcí. Ve čtvrtek odpoledne ministerstvo financí zveřejnilo kompletní seznam změn.

Skopeček v souvislosti řekl, že není zastáncem zvyšování daní. „Musím uznat, že po mnoha letech je to první vážný pokus dělat něco s konsolidací veřejných financí. Když říkám první, tak nemyslím poslední,“ řekl v Partii Skopeček. Podle Havlíčka je balíček kapitulací nejsilnější vládní strany.

„Konsolidační balíček je první krok k tomu, abychom začali s veřejnými financemi něco dělat,“ pokračoval Skopeček, který úsporný balíček nazval „krvavým kompromisem“.

„Nebyl to nějaký nápad vlády“

Například zvyšování daně z nemovitosti Skopeček komentoval slovy, že požadavek zazníval ze strany měst a obcí. „Nebyl to nějaký nápad vlády. Bylo to poté, co o to představitelé měst a obcí požádali. Považuji to za kompromis,“ uvedl.

Poté přišla řeč také na to, že ve snížené sazbě DPH chybí kojenecká voda či pleny. Hnutí ANO chce současně do snížení sazby přesunout řezané květiny. „Není to definitivní. Budeme o tom diskutovat na klubu, kde k tomu zaujmeme nějaké stanovisko,“ řekl Karel Havlíček.

Debata se také stočila k zaměstnaneckým benefitům, které nakonec zaměstnancům zůstanou, byť v osekané podobě. „Někdy zájmové skupiny nad politiky zvítězí,“ reagoval Skopeček.

Havlíček reagoval slovy, že vláda udělala jakýsi půl krok. „Tvrdím, že tato vláda je nejvíce protipodnikatelsky orientovaná, a to od dob revoluce,“ podotkl. Současně poukázal na to, že Česko má nejvyšší ceny za energii.