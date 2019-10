Ochranný svaz autorský slaví 100 let, v Rozstřelu promluví jeho šéf

15:00 , aktualizováno 15:00

Ochranný svaz autorský, takzvaná OSA, letos v říjnu slaví sto let od svého založení. Přestože s ní jako s organizací mnozí z nás za celý život vůbec nepřijdou do styku, s výsledky její práce se setkáváme denně. O tom, co OSA je, jak funguje a jaká byla její historie, v Rozstřelu promluví šéf svazu Roman Strejček.