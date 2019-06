Miliardář z ulice. Jay-Z je nejbohatším rapperem na světě, nejen díky hudbě

Jak uvádí BBC, zpěvák Jay-Z své miliardářské impérium nevybudoval jen díky hudbě, i když i tam patří k těm nejúspěšnějším. Jay-Z má na svém kontě 14 alb, která se dlouhodobě držela na prvních místech hudebních žebříčků, 22 cen Grammy a nálepku jednoho z nejvlivnějších hudebníků posledních desetiletí.

Manžel neméně populární zpěvačky Beyoncé se ale kromě hudby věnoval také podnikání v oblasti módy a nemovitostí. A nebál se ani investování. Forbes odhaduje, že bohatství rappera nyní dosahuje 1 miliardy dolarů. Podle amerického časopisu Jay-Z uspěl, protože místo podporování cizích značek budoval vlastní.

Spolu se svým kolegou Damonem Rashem například založil značku Rocawear, která zahrnovala běžné oblečení a doplňky. V roce 2007 byla její práva za zhruba 204 milionů dolarů (4,6 miliardy korun) prodána společnosti Iconix Brand Group.



Zpěvákova manželka se podle časopisu Forbes umístila 51. místě v seznamu nejbohatších žen v Americe s majetkem v hodnotě 400 milionů dolarů. Dohromady má majetek manželů hodnotu 1,4 miliardy dolarů.



Inspirace pro ostatní

Do portfolia devětačtyřicetiletého umělce patří například autorská práva v hodnotě 75 milionů dolarů, podíl ve značkách luxusního alkoholu Armand de Brignac a D´Usse Cognac za 410 milionů dolarů, podíl v Uberu za 70 milionů dolarů, nemovitosti v New Yorku a Los Angeles, podíl ve službě Tidal za 100 milionů dolarů nebo umělecká sbírka za 50 milionů dolarů.

Pro hudebního producenta Kasseema Deana, který je známější pod svým uměleckým jménem Swizz Beatz, je Jay-Z úspěšným příkladem, kterým se ostatní v hudebním byznysu mají řídit. „Přesahuje to hranice hip hopu… Jay je vzorem pro celou naši kulturu. Chlapík, který vypadá jako my, zní jako my, miluje nás, to dokázal dotáhnout na místa, o kterých jsme dosud jenom snili.“

Často se uvádělo, že statusu miliardáře dosáhl v roce 2014 už rapper Dr Dre poté, co prodal svůj obchod se sluchátky Beats společnosti Apple. Forbes ale jeho bohatství v loňském roce odhadl na „pouhých“ 770 milionů dolarů.



