Sklizeň byla lepší než loni. Obilí je o desetinu víc, brambor o 4 procenta

Méně bude i cukrovky, slunečnice či hrachu. Vyplývá to z odhadů sklizně Českým statistickým úřadem.



Množství sklizených obilovin bude letos podle statistiků odpovídat desetiletému průměru. „Vliv sucha a tepla je sice patrný, což se projevilo například v nižší objemové hmotnosti zrna, ale plodiny měly přeci jen více vegetační vláhy než v loňském roce,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ Renata Vodičková.

Úrodu pšenice statistici očekávají o desetinu vyšší než loni, ječmene o 7,4 procenta více. Odhad sklizně kukuřice na zrno je hlavně díky významnému nárůstu hektarového výnosu meziročně o 11,3 procenta vyšší. Skoro o třetinu více bude žita a o 14 procent stoupne sklizeň tritikale, což je kříženec žita a pšenice. Mírný meziroční pokles statistici odhadují u ovsa.

Předpokládaná sklizeň brambor 604 tisíc tun je sice vyšší než loni, zaostává ovšem za průměrem sklizní za posledních pět i deset let. Stejně jako v loňském roce zemědělci letos osázeli bramborami 23 tisíc hektarů.

„Brambor se letos urodilo více. To povede k mírnému snížení cen. Množství brambor však není dostatečné, aby se ceny vrátily na své původní úrovně,“ říká hlavní ekonom společnosti BH Securities Štěpán Křeček.



Téměř o pětinu stoupla předpokládaná úroda kukuřice na zeleno a siláž. Očekávaná produkce máku se ve srovnání s loňskou velmi slabou úrodou výrazně zvýšila na 24 tisíc tun, tedy o 77 procent.

Naopak nižší sklizeň statistici očekávají u řepky. Oproti loňsku jí bude o 17,4 procenta méně. Důvodem je nižší hektarový výnos i menší osevní plocha. „Odhad sklizně je především kvůli slabšímu výnosu nižší než pětiletý i desetiletý průměr,“ konstatuje ČSÚ.

Cukrovky letos zemědělci podle odhadů sklidí 3,499 milionu tun, meziročně o šest procent méně. Příčinou je zmenšení plochy, na které zemědělci cukrovou řepu pěstují. „Osevní plocha cukrovky se ve srovnání s rokem 2017, kdy byl po 49 letech ukončen systém produkčních kvót na cukr, zmenšila o 7 tisíc hektarů,“ doplnili statistici.

„Na trhu je obrovský nadbytek cukru, což se promítá do koncových cen. V českých obchodech lze kilogram cukru pořídit za podobnou cenu jako na počátku devadesátých let. Cukrovarům však od té doby výrazně vzrostly náklady na mzdy, energie i pořizování technologií. V důsledku tohoto vývoje se dostávají do ztráty,“ komentoval situaci Křeček.



Ve ztrátě je většina cukrovarů v České republice, napsala nedávno MF DNES. největší ztráty, necelých tři sta milionů korun, hlásí Moravskoslezské curkovary, které jsou dvojkou trhu.

O více než 38 procent méně se letos urodí slunečnice. Sklizeň hrachu bude o 4,6 procenta nižší.