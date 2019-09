Méně masa a více péče o půdu. Zemědělství se musí změnit, uvádí analýza

Celosvětové zemědělství potřebuje změnu, protože škody, které způsobují současné postupy v zemědělství jsou vyšší než cena vyprodukovaných potravin. K takovému závěru došla organizace Food and Land Use Coalition, která se zabývá výzkumem potravin, farmaření a ekologií. Podle té by lidé udělali pro planetu nejlépe, kdyby radikálně omezili spotřebu masa a mléka.