Počet nezaměstnaných pomalu roste. Bez práce je 266 144 lidí

„Jsem ráda, že nezaměstnanost neroste v Česku tak skokově, jsou to stále slušná čísla, ukazuje to, že zaměstnavatelé díky naší vládní pomoci nepropouští tolik jako se očekávalo. Můžeme to přičíst zejména programu Antivirus nebo i řadě dalších programů. V nich nepolevíme, abychom nezaměstnanosti předcházeli, protože stále není vyhráno,“ řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD).

Nárůst nezaměstnanosti úřady evidují zejména v oblasti služeb, veřejného stravování maloobchodu, velkoobchodu, hotelnictví, dopravě, ale i mezi agenturními zaměstnanci.

Podíl nezaměstnaných v Moravskoslezském kraji vzrostl v květnu o 0,3 procentního bodu na 5,3 procenta, což je nejvyšší nezaměstnanost v Česku. Je tma tak největší v republice. Práci nemělo v kraji na konci měsíce 43 238 lidí, o 1587 více než na konci dubna. Oproti květnu 2019 bylo uchazečů o 6966 více a jejich podíl byl vyšší o 1,1 procentního bodu. Počet lidí bez práce v Ústeckém kraji je 5 procent, v Karlovarském potom 4,5 procenta.



Nejnižší nezaměstnanost vykázaly ke konci předchozího měsíce okresy Rychnov nad Kněžnou (1,8 %), Praha – východ (1,9 %) a Mladá Boleslav (2,1 %). Nezaměstnanost v Praze se v květnu meziměsíčně zvýšila o tři desetiny procentního bodu na 2,7 procenta. Bez práce bylo 25 424 lidí, tedy o 3000 více než v dubnu. Současně se ale o zhruba 2100 zvýšil počet volných pracovních míst, pracovní úřady jich evidovaly 80 742.



Na pracovních úřadech bylo na konci května evidováno 331 tisíc volných míst, 71 procent z nich má požadavky jen na základní vzdělání.

„I když letos v květnu, na rozdíl od předchozích let, nezaměstnanost vzrostla, nejedná se o nárůst nijak razantní. Bude pravděpodobně pokračovat i v dalších měsících, ale bude stále spíše pozvolný,“ shrnul ředitel odboru zaměstnanosti Generálního ředitelství Úřadu práce ČR Jan Karmazín.