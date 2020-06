Přínos doby koronavirové: lidé se učí online programovat či hrát na ukulele

15:05 , aktualizováno 15:05

Online vzdělávání dospělých se v poslední době těší velké popularitě. Lidé v době koronavirové karantény na internetu hledají, jakou činností by si doma zkrátili čas, nebo co nového by se mohli naučit. Trh s dovednostmi – od umění po programování – jen vzkvétá. Poptávka je oproti loňskému roku dvojnásobná, píše americký list The Wall Street Journal.