Musíme v Evropě získat další spojence, řekl Babiš na konferenci o vlivu EU

Česká republika nedávno oslavila 15 let od vstupu do EU. Národní pokladna od té doby zbohatla o 740 miliard korun. Ne všechny projekty financované z evropských fondů byly ale smysluplné. Mezi ty nejkritizovanější patří například výstavba golfových resortů.

Některé nápady Evropské komise označil Babiš za šílené. „Škoda, že všichni čeští europoslanci nejsou na jedné lodi,“ řekl na téma dvojí kvality potravin. Měli by podle něj zapomenout na politické neshody a jednotně rozhodovat v zájmu ČR. „To jsou věci, ve kterých musíme bojovat za národní zájem,“ dodal.



ČR by měla v Evropě hledat další spojence, tvrdí premiér. V4 podle něj funguje dokonale, Česko však potřebuje i další, větší spojenectví. Díky nim bude Česko mít větší šanci zastavit v demokratickém hlasování špatné návrhy. „To není nic proti Evropě. My (jen) jasně říkáme, co chceme změnit,“ uvedl.

Kritika z jeho strany přitom podle něj neznamená, že je EU špatným projektem. Myslí si však, že se unie bude muset změnit od základů. „Protože pokud se nezmění, tak vůči Číně a dalším globálním hráčům budeme mít velký problém,“ uvedl. „(V EU) nejsme jen do počtu. Získáváme stále více spojenců, a to je dobře,“ zakončil.

O tom, jak moc má Česko poslouchat vůli Bruselu, je však podle Babiše zbytečné diskutovat. „My jsme součástí toho Bruselu. Rozhodně neztrácíme národní suverenitu,“ řekl na úterní konferenci. „Náš hlas je úplně stejný, jako hlas Francie nebo Německa,“ dodal.

Migrace by se měla řešit v Sýrii

Premiér připomněl i problematiku migrace. Pokud ji chceme řešit, musíme podle něj začít u Schengenského prostoru. „Každý, kdo přichází do Evropy, musí přijít na pracovní povolení,“ řekl. Rád by Schengen rozšířil o další státy, které podle něj dobře bojují s nelegální migrací.



Český národní zájem Konferenci zašťituje mediální skupina Mafra ve spolupráci s českým ministerstvem zahraničí. Řečníci se zaměří na témata bezpečnosti či ekonomické prosperity.

Upozornil také na to, že mezi členy Schengenu nepanuje shoda ohledně jeho redefinace. Někteří členové by se totiž podle premiéra rádi vrátili ke kvótnímu přerozdělování uprchlíků, a ty, kteří s tímto postupem nesouhlasí, z Schengenu vyloučit. To je podle premiéra nepřijatelné.

Evropa by se podle něj naopak měla více soustředit na řešení situace v Sýrii. Upozornil na to, že se tam EU skoro vůbec neangažuje. Mnoho uprchlíků přitom podle něj čeká, až se situace v zemi uklidní, a pak by se rádi vrátili domů.

Začátek konce automobilového průmyslu

Vyjádřil se i k problematice klimatických změn. „Evropa je jediná, která bojuje za budoucnost planety,“ uvedl s tím, že EU vytváří jen několik procent světových emisí. „Co ostatní? Co Čína, Indie…?“ dodal.

Někteří politici si podle jeho slov neuvědomují dopad rapidního snižování emisí na průmysl, především automobilový. Ten v budoucnu silně ovlivní snižování povolených emisí a přechod k elektroautům. „Musíme se zamyslet, jestli to není začátek konce automobilového průmyslu,“ řekl.

O obchodních zájmech podniků na konferenci později pohovoří jednatel společnosti Gordic Jaromír Řezáč, šéf České zbrojovky Lubomír Kovařík nebo předseda představenstva distilérky Rudolf Jelínek.