Manifesto otevírá v Praze další pobočku. Expandovat se chystá i do USA

„Dospěli jsme do fáze, kdy si můžeme dovolit financovat růst z půjčky. Tento kapitál nám pomůže růst i v mezidobí, než dokončíme probíhající investiční kolo série A. Orbit Capital má pro nás velmi zajímavý finanční nástroj, který neukrajuje z vlastnického podílu,” vysvětluje zakladatel Martin Barry.

Manifesto na pražském Andělu

Manifesto už má konkrétní plán, jak finance využije. „Hlavně nám jde ale o to, využít získané prostředky k expanzi na západ a do Spojených státu amerických, kde plánujeme prozatímní výběr míst zúžit na tři až pět měst a první z nich otevřít do dvou let,“ doplňuje Barry.



Částku ve výši 50 milionů korun (2 miliony eur) do Manifesta investoval fond Orbit Capital, který se zaměřuje na tzv. venture debt investice a vybírá si společnosti s potvrzeným byznys modelem připravené k růstu.

„Manifesto je takřka učebnicovým případem investiční příležitosti, které vyhledáváme. Navíc jsou jeho plány nejen ambiciózní, ale podle dosavadního vývoje i realistické,“ říká partner Orbit Capitalu Radovan Nesrsta a dodává, že je společnost připravená doprovázet Manifesto i při budoucí mezinárodní expanzi.

Třetí lokace v Praze

Food hub Manifesto založil v roce 2018 americký architekt a podnikatel žijící v Praze Martin Barry. Již nyní se jim podařilo proměnit dvě zanedbaná městská prostranství v oblíbená místa setkávání lidí. Pro své projekty využívá modulární design a prioritou společnosti je minimalizovat svůj dopad na životní prostředí, mimo jiné napojením na energii z obnovitelných zdrojů od Nano Energies.

První pobočka vyrostla na pražské Florenci a sdružuje několik bister, kaváren, butiků či galerií na jednom místě. V loňském roce fungovala také dočasná pobočka na Smíchově nedaleko náměstí 14. října.

Nyní Manifesto otevřelo svoji třetí lokaci v areálu bývalé vietnamské tržnice Na Knížecí na pražském Andělu, kde je 15 restaurací a většinu podniků věrní návštěvníci ještě neznají.

Manifesto Florenc Dočasný gastronomický a kulturní market se nyní nachází v centru Prahy. Skládá se z 27 kontejnerů, nabízejících unikátní gastronomické koncepty předních pražských restauratérů, uzpůsobené jako street food, a rovněž design, umění, kulturní a hudební zážitky i lekce.

„Je zde panasijská sekce, kde hosté najdou rozličné asijské speciality vedle sebe, například nové japonské bistro Taiko, jehož specialitou je ramen i japonský street food. Budeme mít i korejskou kuchyni. Jídlo se bude v servírovat na porcelánové talíře české výroby, téměř úplně tak z provozu zmizí výrobky k jednorázovému použití,” přibližuje Martin Barry, který se sám aktivně na kulinářském kurátorském výběru podílí.

Nové prostory se návštěvníkům otevřely v pátek odpoledne. Kuchyni vedle asijských specialit doplňují například burgery, za cheeseburger se zde platí 229 korun. Sendvič s trhaným vepřovým pak vyjde na 195, souvlaki na 265 korun. Velké čepované pivo Pilsner Urquell nebo Vinohradská 11 zde stojí 59 korun.

Od svého počátku projekt přitáhl přes 2,5 milionu hostů a oslovilo přes 30 milionů uživatelů sociálních sítí. Rozsáhlá komunita v digitálním prostředí také značce napomohla ustát koronavirová omezení, přičemž v roce 2021 překonalo výsledky z předpandemické sezony 2019. Manifesto je také první bezhotovostní zónou v České republice.