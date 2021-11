M6 u nás nenajdete, říká Vietnamec o své restauraci. A sní o vlastní síti

Osmadvacetiletý George Nquyen podle svých slov nikdy nebyl studentský typ. Ekonomickou školu nekončil a raději se vrhnul na vlastní byznys. V gastru se pohybuje už od patnácti let a přiznává, že nikdy nepomýšlel nad vlastní restaurací.

„K ní jsem se vlastně projedl. Jídlo mě vždycky bavilo, rád jsem ho kombinoval a objevoval nové chutě. Pak jsme s kamarádem Christianem otevřeli fine diningovou asijskou restauraci. Chtěli jsme jako první Vietnamci získat hvězdu Michelin a dostat se mezi elitu. Restaurace měla k tomu dobře nakročeno, ovšem nakonec jsem se dostali pouze do Michelin průvodce, což pro nás bylo trošku zklamáním,“ dodává.

A tak ještě před covidem v roce 2019 svůj podíl v Levitate prodal investorovi (částku nekomentoval). A rozhodl se investovat a otevřít vlastní podnik.

Jeho cílem je nabízet dostupnější jídla pro širokou veřejnost a vařit tradiční vietnamská jídla, která jsou diametrálně odlišná od těch z asijských bister. „Záhy po prodeji se objevil vhodný prostor k pronájmu hned přes ulici. Neváhal jsem a začal jsem hned s rekonstrukcí,” říká majitel vietnamské restaurace.

Kdo je Thanh George Nguyen? Narodil se v Mělníku v roce 1993

Je členem Asociace mladých vietnamských podnikatelů (AYVE).

Má mladší sestru (1999)

Tři roky vlastnil fine diningovou restauraci Levitate

Nyní provozuje vietnamskou restaurace Hanoi Square ve Štěpánské ulici v Praze

Plánování a rekonstrukce celého objektu v pražské Štěpánské ulici mu trvala víc než rok. Nechtěl nic podcenit. Prostředí vietnamské restaurace v horní části je pojaté koncepčně a představu mix nejznámějších míst v Hanoji.

„Ve Vietnamu je všechno pestré a barevné. Domy jsou rozdělené na dvě části. V přízemí se podniká a v patře se většinou bydlí. Celé jsem si to navrhoval sám, chtěl jsem ukázat, jak to ve Vietnamu vypadá a přenést to sem,” říká George.

V dolní části, v suterénu, se nachází Lounge Bar určený pro večerní zábavu a vietnamské drinky.

„Kromě vodní dýmky máme každý víkend živou hudbu a karaoke. Prostor připomíná válečné období. Zdi jsou vyzdobené malbami, kde jsou hlavním motivem ženy, které dobrovolně vstoupily do války. Nechybí ani obrazy vůdce boje za národní osvobození Hồ Chí Minh a všudypřítomné muniční bedny,“ říká podnikatel.

Rodinný podnik krize nepoloží

Slavnostní otevření restaurace se uskutečnila na začátku října loňského roku, o pár týdnů později se kvůli vládním restrikcím zavřela. „Prodeje z okénka jsme neaplikovali, nechtěli jsme naše hosty ochudit o celkový zážitek, který mají tady u nás. Špatnou reputaci bychom pak těžko napravovali,” vysvětluje George.

V restauraci zaměstnává přibližně deset lidí, všichni to jsou rodinní příslušníci. Dobře ví, že se o ně musí postarat, to se od něj očekává. Nejinak tomu bylo také v době uzavření restaurací, propouštět nikoho nemusel.

Georgovi rodiče do tehdejšího Československa přišli v roce 1989. Otec pracoval dlouhá léta u Českých drah, kde opravoval vlaky, maminka ve skladu s ovocem. Nyní mají na tržnici v Sapě svůj velkoobchod s textilem.

„Otec od začátku pomáhá všem krajanům, jak s adaptací či podnikáním tady v Čechách. A očekává se ode mne, že i já se postarám o svou rodinu,” dodává mladík.

Přiznává, že měl velmi tvrdou výchovu a rodiče ho nikdy finančně nepodporovali, vše si musel vybudovat vlastními silami. „Měl jsem to otci za zlé, že mě nemá rád, ale teď vidím, že mě to spíš motivuje k lepším výkonům,” dodává.

Ve své restauraci vaří podle rodinných receptů strýc s tetou. Recepturu má od maminky a dědy, kteří také v podniku vypomáhají. Směr moderních pokrmů pak udává hlavně street food, jídlo prodávané v ulicích Vietnamu.

„Téměř jedna třetina Vietnamců se pohybuje v gastru. Každý si pak osvědčené recepty upravuje podle svých invencí, nápadů i chuti. V naší restauraci tento trend bedlivě sledujeme a potom aplikujeme na nových receptech,“ doplňuje provozovatel a majitel restaurace George Nguyen a dodává, že si tradiční recepturu si předávají z generace na generaci, tu pak modernizují a různě přetvářejí.

Ovšem smažené kuře s rýží, které se běžně prodává v bistrech, v jejich jídelním lístku nenajdete. To je čínské jídlo.

„Vietnamská kuchyně v žádném případě není M6 smažené kuře ve sladkokyselé omáčce. Chci se oprostit od nálepky, že je vietnamské jídlo smažené a levné. Mezi zákazníky je stále nejznámější Phở bò, Bún bò Nam Bô, ale vietnamská kuchyně je mnohem pestřejší. Mým cílem je rozšířit povědomí o vietnamském jídle, že těch jídel máme mnohem víc,“ říká majitel restaurace, který už teď pomýšlí na další pobočky.

Rád by otevřel síť vietnamských restaurací, které budou totožně se stejnými jídly. „Taková franšíza. Chci, aby Hanoi Square bylo místo kde host ochutná a zažije Vietnam na vlastní kůži. A to dosáhneme jen tím, že budeme všude,“ doplňuje majitel vietnamské restaurace.