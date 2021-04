Kompromisy, rozvážky a krabičky. Jak je na tom po roce česká gastroscéna?

Co vše museli kvůli covidu změnit? Na co se snaží zákazníky nalákat? O kolik se jim snížily tržby? A vidí na situaci i něco pozitivního? Restaurace v současné době fungují jen přes okénko. Jídlo prodávají s sebou, buď napřímo, ale mnohem víc přes prostředníky, kteří pokrmy odvezou za zákazníky, za což restaurace platí 20–30 % ceny. Do toho jim obrat v průměru klesl o 37% (v Praze většinou ještě o dost víc), což meziročně odpovídá zhruba 72 miliardám korun. Vyplývá to z dat společnosti Dotykačka, která podnikům dodává pokladní systémy.