Developer Sekyra daroval Oxfordu sto milionů, pojmenují po něm profesuru

Developer Luděk Sekyra v diskusním pořadu Rozstřel.

Whiteova profesura morální filozofie, kterou v roce 1621 ustanovil právě White, nyní ponese jméno Sekyrova a Whiteova profesura morální filozofie. „V Oxfordu jsme hrdí na dlouholeté vazby mezi našimi filosofy a Prahou, které sahají až do 14. a 15. století, kdy Jan Hus čerpal ze zakázaných děl Johna Wycliffa. Je skvělé, že po 400 letech své existence se profesura přejmenuje na Sekyra and White’s Professorship of Moral Philosophy,“ sdělila rektorka univerzity profesorka Louise Richardsonová.

Nadace Oxfordské univerzitě poskytla celkovou částku 100 milionů korun včetně přímého příspěvku na profesuru ve výši 2,8 milionu liber (přes 85 milionů korun).

Držiteli oxfordské profesury filozofie a světově nejvýznamnějšího stolce morální filozofie byli přední britští filozofové a myslitelé, jako byl Edward Fulham, kaplan krále Karla II., či filozof Thomas Hill Green. Současným držitelem postu je Jeff McMahan.

„Není nic výstižnějšího, co by charakterizovalo tradici a intelektuální excelenci, jež se nám vybaví při vyslovení jména Oxfordská univerzita, než profesura morální filosofie ustavená v roce 1621 Thomasem Whitem, která je nejstarším univerzitním stolcem filosofie,“ říká Luděk Sekyra, předseda správní rady nadace. Ten je podle aktuálního žebříčku časopisu Forbes 28. nejbohatším Čechem s majetkem ve výši 10,7 miliardy korun.

Oxfordskou univerzitu navštěvuje přibližně 21 000 studentů ze 160 zemí, 57 z nich je z České republiky.