Stát chce zjednodušit povinnosti vlastníků lesů. Budou nemocné, varují ochránci

To jsou hlavní body novely lesního zákona, kterou připravilo ministerstvo zemědělství a jež by mohla platit od příštího roku.

Ministr zemědělství Marek Výborný tvrdí, že stát dává větší důraz na motivaci lesníků než na jejich kontrolu. Mnoho dosud platných omezení se proto zruší a místo nich se bude přispívat na řešení, která stát podporuje. To je právě příklad vysazování listnáčů.

Ochránci přírody se ale obávají, že nová pravidla tuzemským lesům uškodí. „Přestože podíl vysazených listnáčů mezi lety 2021 a 2022 klesl o 6,5 procenta, chce nyní ministerstvo zprostit vlastníky nestátních lesů dosavadní povinnosti vysazovat aspoň v minimálním podílu listnáče či jedle. Na skutečnost, že nebudou-li nově obnovené porosty dostatečně pestré, budou se v budoucnosti rozpadat a ohrožovat tak stabilitu lesů, upozorňuje rovněž velké množství platných politik,“ varuje Hnutí Duha.

Samotná finanční podpora podle hnutí stačit nebude, mnozí vlastníci ji ani nevyužívají. Ochráncům také vadí, že není vyřešeno téma ponechávání části odumřelého dříví v lesích, s čímž nesouhlasí ani ministerstvo životního prostředí. Výborný řekl, že tuto povinnost nechce do legislativy dávat, protože si nedokáže představit, jak by se kontrolovala.

Předseda think-tanku Czech Forest Jan Příhoda řekl MF DNES, že současný lesní zákon, který pochází z 90. let minulého století, měl ještě mnoho rysů socialistického plánování a je jedním z nejpřísnějších v Evropě.

Předseda think-tanku Czech Forest Jan Příhoda řekl MF DNES, že současný lesní zákon, který pochází z 90. let minulého století, měl ještě mnoho rysů socialistického plánování a je jedním z nejpřísnějších v Evropě. „Proto je jeho liberalizace a příklon k pozitivní motivaci jistě krok správným směrem. Za 30 let existence současného zákona se ukázalo, že v ČR prakticky nedochází k nelegální těžbě, odlesňování či jiným zásadním prohřeškům proti principům šetrného a trvale udržitelného hospodaření v lesních,“ sdělil.

Na druhé straně ani přísnost zákona nezabránila rozvoji největší kůrovcové kalamity v historii. „Je tedy jasné, že zpřísňování zákona a vytváření dalších byrokratických požadavků na vlastníky a správce lesů není správnou cestou,“ dodal.

Chybí reforma dozoru, vadí vlastníkům lesů

Pro Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL) je ale zklamáním, že se do návrhu nedostala reforma státní správy lesů. „Nadále pokračuje duplicita kontrolní a dozorové činnosti v lesním hospodářství,“ vadí sdružení. To navrhovalo, aby se z obcí z rozšířenou působností vyčlenili právě úředníci rozhodující o lesnictví a myslivosti a pro lesnictví byl zřízený samostatný úřad pod ministerstvem zemědělství.

Podle nich by nebylo třeba víc úředníků, specialisté by pokrývali větší areály než v současnosti, kdy je mnoho lidí zaměstnáno na částečné úvazky. Tento záměr jim ale nevyšel, ministerstvo s takovou změnou v novele zákona nepočítá.

Podle ministra se ale zpřísní požadavky na úředníky na obcích, budou se tak zvyšovat úvazky pracovníků na obcích, aby měli na lesnictví čas a nemuseli je řešit dohromady například s odpady. Že by systém dozoru potřeboval větší změny, si myslí i Příhoda, protože správa lesů byla právě kůrovcové kalamitě kritizovaná za nedostatečnou aktivitu. „Větší pozornost mohla být v novele věnována také systému celoživotního vzdělávání pracovníků v lesnictví, které je klíčové pro efektivní adaptaci lesů na klimatickou změnu a snížení rizik rozvoje různých kalamit,“ doplnil.

Povinné hlášení kulturních akcí

Ministerstvo také navrhuje, aby v případě sportovních nebo kulturních akcí v lese museli organizátoři žádat o souhlas alespoň dva měsíce předem státní správu lesů, pokud má na událost přijít 100 a více lidí. „V oznámení pořadatel uvede datum a místo konání, způsob pořadatelského zajištění, předpokládaný počet účastníků a písemné souhlasy vlastníků pozemků určených k plnění funkcí lesa, na nichž se má organizovaná akce v lese konat,“ píše v novele ministerstvo.Úřad by pak měl měsíc na odpověď včetně případného zákazu akce.

Na dotaz MF DNES, jak by se potom řešily situace v příměstských oblastech, kde se dělají mimo jiné školní vycházky nebo se často plánují třeba orientační běhy, ministr sdělil, že tato podoba není definitivní. Úřadu prý šlo hlavně o akce, kde hrozí poškození lesa.

Novelu zákona nyní úřad pošle do meziresortního připomínkového řízení, platit by měla od příštího roku. Podle Marka Výborného je důležité, aby spolu s novelou lesního zákona začala platit i novela mysliveckého zákona, která by měla pomoci s efektivnější likvidací přemnožené zvěře.