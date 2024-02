Kůrovcová kalamita je pryč, změna skladby lesů ale ovlivní těžbu dřeva

„Rostou nám odolnější lesy“ Nově vysázené lesy s pestrým druhovým složením jsou podle šéfa Správy CHKO Beskydy Františka Jaskuly lépe připraveny na klimatické změny. „Když se řekne průměrná změna teploty o půl stupně, tak běžný člověk jen pokrčí rameny, ale pro přírodu je to velká změna. Smrkům, které mají mělké kořeny a nemohou vodu čerpat z hloubky, už teď stačí na jaře či v létě krátké období, kdy je slunečno a málo srážek, aby jim začaly schnout kořínky, a stromy tím začnou slábnout. Tím pádem jsou snadněji napadené škůdci a nemocemi,“ přiblížil Jaskula. Při pestřejší skladbě lesa je podle jeho slov výhodou to, že každý druh stromu reaguje na změny podmínek jinak. „Tudíž můžeme počítat, že některé z nich to zvládnou dobře, jiné hůře, ale neodnesou to všechny jako v monokulturách,“ ozřejmil vedoucí beskydských ochranářů. „Rozdílné druhové složení také brání šíření kůrovce. Když kůrovec vylétne z napadených stromů a od další skupiny smrků jej dělí listnaté stromy, je to pro něj problém. Není to nijak zvlášť dobrý letec, takže než se dostane přes koruny listnáčů, tak zahyne hlady,“ podotkl Jaskula. Pozitivem je i skutečnost, že je nově v lesích i různá věková skladba porostu. „Vzrostlejší stromy jsou na slunci, jiné ve stínu, i to přispívá k lepší odolnosti lesa,“ doplnil.