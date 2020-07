Kvůli viru má finanční potíže 400 tisíc Čechů, jinak převládá optimismus

Potíže nedopadají na celou populaci stejně. Pokles častěji pociťují živnostníci a podnikatelé, ale také lidé s nižším vzděláním, typicky z dělnických profesí. Krize dosud naplno nezasáhla zaměstnance.

„Lidé měli možnost v uplynulých měsících shromáždit úspory, ještě nezačalo významnější propouštění a nenastala povinnost splácet odložené závazky. Jde tak o jistý typ klidu před přívalem nepříznivých dat, která začnou přicházet až v poslední čtvrtině roku,“ uvedl ředitel služeb pro finanční sektor KPMG ČR Mojmír Hampl.



Zásadní problémy má už teď pět procent obyvatel, což je asi 400 tisíc dospělých. Další pětina dospělých se uskromnila, sahají do rezerv nebo odkládají investice.

„Z dat je patrné, že lidé věří, že česká ekonomika má nejhorší situaci za sebou a propad se už nebude dále prohlubovat. Ten ale může přijít s propouštěním, opětovným zhoršením pandemické situace, případně nízkou efektivitou vládních opatření,“ dodal Hampl.

Náhled Čechů na vlastní finanční situace se oproti stavu před rokem logicky zhoršil. Zatím je toto srovnání na úrovni konce předchozí krize, to je roku 2014.

Jak domácnosti reagují na koronakrizi, zdroj: KPMG (graf zvětšíte kliknutím)

Z pohledu dlouhodobého vývoje je situace poměrně dobrá. Výhled obyvatel na rok i pět let dopředu je vcelku pozitivní. Největší obavy mají z budoucnosti senioři. Kromě posledních dvou let, kdy bylo hodnocení mimořádně pozitivní, je situace podobná jako v době před ekonomickou krizí v letech 2009 až 2013, nebo po jejím odeznění.

Češi podle průzkumu chtějí být obezřetnější při běžném utrácení i investování. Zároveň si velká část lidí chce držet větší finanční polštář. Výzkumníci také konstatovali, že lidé mají především pozitivní očekávání. Česká společnost podle nich bude do budoucna více digitalizovaná, ale také bude více času pro zdraví a rodinu.

Pozitivní dopady pandemie, zdroj: KPMG (graf zvětšíte kliknutím)

Domácnosti si ponechávají dobrou náladu

„Důvěra v relativně blízkou budoucnost je hodně důležitá. I v lednu, na vrcholu konjunktury, bylo sedmnáct procent těch, jejichž vyhlídky byly spíše negativní. Nyní je to třicet procent. Jde samozřejmě o významný nárůst, ale při pohledu na posledních třicet let vývoje naší země jde spíš o návrat k běžným hodnotám,“ uvedl ředitel STEM Martin Buchtík.

Index finanční situace domácností v květnu 2020 poprvé od roku 2010 klesl. Subjektivní dojem obyvatel ČR z toho, jak doma vycházejí s penězi a jak se situace meziročně proměňuje, se tak zhoršil. Je patrné, že se vrchol ekonomické konjunktury zrcadlil v domácnostech.

V posledních dvou letech byl poprvé větší podíl domácností, které viděly svou situaci pozitivně, období růstu bylo z pohledu domácností nejdelší v novodobých dějinách. Současný vnímaný pokles je patrný a rychlý, ale celková nálada vypadá poměrně pozitivně, na úrovni roku 2017.

Kontinuální výzkum provádí STEM od počátku 90. let metodou osobních rozhovorů na reprezentativním souboru tisícovky obyvatel ČR starších 18 let. Poslední výzkum se uskutečnil od 22. května do 1. června 2020, tedy po skončení nouzového stavu a v době uvolňování přijatých opatření.