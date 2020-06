Nejhorší vývoj desetiletí. V prvním čtvrtletí klesla ekonomika o dvě procenta

Premium Pravidla exekucí se musí změnit co nejdřív, míní liberecký exekutor Petr Polanský, který současný systém soukromých...

Vláda vážně uvažuje o prodloužení kurzarbeitu do konce roku

Program na udržení zaměstnanosti Antivirus by mohl trvat až do konce letošního roku. Nyní je plánován do srpna. Na...