KOMENTÁŘ: Nezajistit v době války zásoby plynu je neuvěřitelný hazard

Putinův požadavek platit za dodávky plynu do EU v rublech je hra s vysokými kartami, na kterou doplatí domácnosti i firmy. A můžeme jen doufat, že pouze cenově.

Hrozba růstu cen plynu je zatím větším rizikem než jeho nedostatek. Pro připomenutí: před rokem se cena na burze pohybovala na úrovni 17 eur/MWh, nyní je okolo 120 eur. V jednu chvíli to vypadalo, že se situace uklidní, po začátku války šla sice strmě nahoru, ale poté se dostala opět pod 100 eur, nicméně požadavek na platbu za dodávky v rublech znamenal okamžitý růst ceny.

To přesně vyhovuje Rusku, naopak zastavení dodávek by pro ně byla citelná ztráta. Ale pokud platíme takřka o řád více než před rokem za ten samý plyn, lehce dopočítáme, z čeho se financuje válka. Ceny plynu tak drtí domácnosti i firmy, neboť mají vliv nejen na cenu vytápění, ale i na cenu elektřiny, nemluvě o tom, že plyn je využíván v průmyslové výrobě.

Není to ale jen ekonomická hra. Putin hraje nevyzpytatelně politicky a varianta uzavření kohoutů s plynem není vyloučená. Proto se ani na minutu nesmí podcenit. A proto je neomluvitelné to, že vláda odmítla doplnit začátkem března plyn do zásobníků. Že to bylo navzdory opozici, bych pochopil, ale že to bylo i proti návrhu ministerstva průmyslu, je tragické. Nezajistit v době války a hrozící nestability dodávek plynu z Ruska alespoň pojistné zásoby je neuvěřitelný hazard a mohlo to dopadnout velmi špatně.

Ještě horší je zdůvodnění, že by to vyšlo draze. Dokresluje to, že hospodářská část vlády je kompetenčně úplně mimo. Doplnit neznamená nutně, že bude nakupovat sama vláda a na svůj účet. Samozřejmě i to je cesta, například přes Správu státních hmotných rezerv. Ale využít může i nákupu přes obchodníky a s nimi domluvit podmínky, např. garanci ceny.

Nicméně i kdyby nakupoval stát sám, nemůže v této situaci spekulovat nad cenou, hrajeme o dostatek klíčové energie. A uklidňovat se tím, že nám zásoby stačí na 25 dní nebo že domácností se to nedotkne, je jen hořká třešnička na zbabraném energetickém dortu. Podotýkám, že na podzim jsme měli 90 % v zásobách díky přípravě na topnou sezonu a nyní máme 11 %. Byla tedy ideální příležitost zásoby zajistit.

S největší pravděpodobností by se výpadek nedotkl domácností, ale nevím, jak by se vysvětlovalo průmyslu, že kvůli šetření vlády budeme bez energií. Uvědomuje si vůbec vláda, že podniky dnes platí za plyn i několikanásobně více než před rokem, a že pokud by došlo k zastavení dodávek vinou neschopnosti kabinetu, musela by všem dorovnávat ztráty? Namáhal se ministr průmyslu dopočítat všechny výdaje s tím spojené?

Je chvályhodné, že trojlístek hospodářských ministrů Síkela, Kupka a Stanjura vyrazí do Kataru nakoupit zkapalněný plyn. Pánové, nechte si ale někým raději vysvětlit, že kvůli tomu nemusíte do Kataru. Na lodích nebo ve Španělsku se dá pořídit jednodušeji a velký kontrakt na cenu v Kataru stejně neuzavřete. Problém LNG spočívá hlavně v nedostatečné infrastruktuře. Raději jednejte s Německem a zapojte se do investice tamního terminálu. Můžete na to využít třeba fond Trojmoří, který jsme vám připravili a proti kterému jste tak bojovali…