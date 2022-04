Průmysl první, nemocnice poslední. Scénář v případě odpojení plynu je jasný

Ačkoliv by zásoby zemního plynu měly v České republice vydržet ještě minimálně měsíc, nedají se problémy s jeho dostupností v dalších týdnech vyloučit. Do hry by se v krajním případě dostala vyhláška o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu. Jejím cílem by bylo zabránit větším škodám na ekonomice i fungování společnosti.

Přerušení dodávek zemního plynu do Evropy je ve hře kvůli sporu okolo způsobu placení. Ruský prezident Vladimir Putin totiž požaduje, aby západní státy za zemní plyn platily v rublech a ve čtvrtek kvůli tomu podepsal i speciální dekret.

„Pokud se takové platby neuskuteční, budeme to považovat za nesplnění povinnosti ze strany kupce se všemi důsledky. Nikdo nám nic neprodává zadarmo a ani my nehodláme dělat charitu. To znamená, že stávající kontrakty budou zastaveny,“ varoval Putin.

Evropští státníci ale takovou formu placení i přes Putinovy výstrahy už několikrát odmítli. Podle francouzského ministra financí Bruna Le Maireho nebo německého ministra hospodářství Roberta Habecka jde o nepřijatelné porušení smluv a vydírání a jejich země se proto připravují na zastavení dodávek plynu z Ruska.

Chybí alternativa

Velké problémy by ale mělo i Česko. Náměstek ministra průmyslu a obchodu René Neděla se domnívá, že pokud by došlo k okamžitému zastavení dodávek zemního plynu z Ruska, Česká republika není na jiné řešení momentálně připravena.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela se proto rozhodl v pátek jednat se zástupci energetického sektoru o případném dalším postupu. Svolal kvůli tomu i krizový štáb a jednal o nastalé situace s dalšími resortními kolegy z okolních zemí. Ačkoliv je v českých zásobnících podle něj zemní plyn jen asi na devadesát dní, za plyn se v rublech zatím platit nebude.

Regulační stupně a skupiny

Pokud by si to situace v České republice vyžádala, provozovatel přepravních kapacit by omezil či následně přerušil denní spotřebu plynu zákazníkům podle vyhlášených odběrových stupňů. Těch je celkem deset a jejich vyhlášení závisí hlavně na míře nedostatku zemního plynu. Kromě nich ale vyhláška zmiňuje i stupeň havarijní.

Vyhláška o stavu nouze v plynárenství stanovuje, že provozovatel přepravních kapacit by nejprve vyhlásil odběrové stupně pro omezení dodávky plynu (odběrové stupně 1 až 5), kdy dochází k omezování spotřeby u některých zákazníků. Mezi ty se řadí třeba průmyslové podniky, které mají k zemnímu plynu určitou alternativu jako třeba uhlí či mazut.

Pokud by se situace kolem zemního plynu nelepšila, mohl by provozovatel přepravní soustavy přistoupit k vyhlášení odběrových stupňů 5 až 10, které by vedly k postupnému přerušení dodávek. Pakliže by ani tak nebyl zajištěn bezpečný provoz plynárenské soustavy, následovalo by vyhlášení havarijního odběrového stupně, který by vedl k přerušení dodávek plynu všem zákazníkům.

Vyhláška o stavu nouze v plynárenství zároveň zákazníky rozděluje podle důležitosti jednotlivých sektorů pro společnost i celkové fungování ekonomiky. Zvláštní význam klade hlavně na kritickou infrastrukturu, jako jsou krematoria nebo nemocnice, které by od zemního plynu byly odstřiženy až jako poslední. Podle odborníků ale takové kroky spíše nehrozí.

Jako poslední budou od zemního plynu případně odpojena i zařízení vězeňské služby, základní složky Integrovaného záchranného systému, zařízení sociálních služeb, Bezpečnostní informační služba nebo i Česká národní banka.

„Česká republika nečelí tomuto problému sama. V Evropě skoro všichni fungujeme v navzájem propojené soustavě a dokážeme již transportovat poměrně velké množství plynu do západní Evropy, a to oběma směry. Díky tomu jsme schopni fungovat v omezeném režimu i při zásadním poklesu dodávek z Ruska a odpojování třeba nemocnic od dodávek zemního plynu by i proto podle mého nemělo hrozit za předpokladu včasné aktivace příslušných opatření státní správou,“ řekl pro iDNES.cz energetický konzultant Martin Apko.

O případném snížení spotřeby plynu se zákazníci mají dozvědět hlavně skrze Český rozhlas nebo prostřednictvím jiných hromadných sdělovacích prostředků.