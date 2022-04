Fialova vláda je jedna ze čtyř katastrof, tepe kabinet exministr za ODS Tlustý

„S tím, jak postupuje česká vláda, je jisté, že bude hůř. Postihly nás v krátké době čtyři katastrofy. Nejdříve covid, pak astronomický dluh, za který může Babišova vláda, následně válka na Ukrajině a do toho chování Fialovy vlády v této katastrofě,“ řekl exministr Tlustý.

Česká republika už několik týdnů pociťuje následky energetické krize či ruské invaze na Ukrajinu. Zdražuje téměř všechno. Oproti minulým letům si drasticky připlatíme za potraviny, energie nebo pohonné hmoty.

Podle Tlustého není nikde tak jednoznačné zpravodajství a válečný fanatismus jako právě v České republice. „Byla vytvořena atmosféra, že jsme ve válce. Já bych se odvážil říct, že my ve válce nejsme. Tvrdí to sám premiér, to je neuvěřitelné. Nejsme ve válce, jde o šíření poplašné zprávy a vyplývá z toho logická hysterie. Začínám si ale myslet, že hysterie je záměrná, aby odpoutala pozornost od ekonomických problémů,“ pokračoval Tlustý v kritice.

Podle jeho slov vláda nic nedělá s ekonomickými důsledky, věnuje se jen tomu, aby udržovala ve společnosti válečnou hysterii, a za vše, co nyní zdražuje, viní právě konflikt na Ukrajině. „Okolní země ukazují, že se dá proti důsledkům bránit a občan je na prvním místě. Vláda nic nedělá a navíc říká, že nemůže. Podívejme se na cenu benzinu v porovnání s okolními státy,“ uvedl exministr.

Vláda chystá opatření

Kabinet Petra Fialy v reakci na rostoucí ceny pohonných hmot například zmonitoroval marže jednotlivých prodejců. Zastropovat ceny zatím nehodlá, s čímž souhlasí i někteří ekonomové a argumentují tím, že lidé by začali pohonné hmoty nakupovat tak rychle, že by za chvíli došly.

V řešení energetické krize pak ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela na konci března uvedl, že vláda připravila pro české občany komplexní energetický balíček. „Jedná se o třináct kroků, které mají jedno společné – mají se pozitivně promítnout do výdajů domácností a zlepšit ekonomický stav České republiky do budoucna,“ informoval.

První je zvýšení existenčního a životního minima o 10 procent od 1. dubna 2022, stát dále plánuje firmám z energeticky náročných odvětví kompenzovat nepřímé náklady. Evropská komise program podle Síkely předminulý týden schválila, nyní se jedná o rozšíření výčtu odvětví, která by z něj mohla pomoc čerpat. Na zbytek kroků se můžete podívat ZDE.

Exministr Petříček dává za vzor Německo

„Apeloval bych především na to, abychom hledali konstruktivní řešení pokud chceme, abychom řešili problémy v naší společnosti. Ceny skutečně dopadají nejen na nejchudší, ale také na střední třídu a milion českých domácností. To už není málo,“ řekl v pořadu Co Čech, to politik! bývalý šéf české diplomacie a současný místopředseda ČSSD Tomáš Petříček.

Dále doporučil, aby se politici podívali do Německa, kde dali jednorázový příspěvek domácnostem. Vláda by se podle Petříčka měla zabývat možností snížení daně z příjmů. „Také jsou návrhy, jak využít výnosů z emisních povolenek. Měla by se soustředit i na rostoucí ceny potravin, ty základní by mohly mít nižší sazbu DPH,“ uvedl sociální demokrat.

Tlustý částečně souhlasil. „DPH je to první, do čeho se dá sáhnout. Stát se přiživuje. Kasírují nejen ti, kteří prodávají, ale i stát. Pokud má zvýšené příjmy, může říct, že mu stačí původní výnosy,“ prohlásil.

Očekával by, že Česko pozastaví dražbu energie na jednotném evropském trhu. Češi podle něj nemají tak vysoké platy jako Němci a nemohou tak platit německou cenu. „Budeme si energii prodávat mezi sebou. Co zbyde, prodáme Evropě,“ podotkl.