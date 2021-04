Brčkům a spol. brzy odzvoní. Obchody jsou na změnu většinou připraveny

Návrh zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků převádí do českého práva evropskou směrnici o jednorázových plastech. Konkrétní plastové výrobky by se neměly vyrábět, ani dovážet. Zákaz by měl začít platit od 1. července letošního roku.

Podle evropské směrnice budou mít prodejci rok na doprodej svých zásob, výrobky tak bude možné uvádět na trh až do července 2022. Maloobchody s touto změnou počítaly s dostatečným předstihem a „čas navíc“ nepotřebují.

Ve známých hypermarketech a supermarketech zakázané jednorázové plasty již není možné koupit.

„Všechny zakázané jednorázové výrobky jsme již vyřadili z prodeje. Jednorázové plastové nádobí a brčka neprodáváme již od roku 2018, plastovou část ve vatových tyčinkách jsme nahradili papírem, “ říká Tomáš Myler, tiskový mluvčí společnosti Lidl. Dodává, že jen tato úspora u vatových tyčinek činí více než 21 tun plastu ročně.

Problém mají spíše zákazníci

Podobně a s předstihem k situaci přistoupil i Kaufland. „Jednorázové plastové nádobí, plastové vatové tyčinky, brčka a igelitovou tašku jsme vyřadili z prodeje již na konci roku 2019 a nahradili jsme je ekologickými variantami,“ říká Renata Maierl, tisková mluvčí společnosti.

Zboží již zákazníci nezakoupí ani v hypermarketech Globus. Plasty nahradilo dřevo, papír, materiály z pšeničných otrub nebo cukrové třtiny. Maloobchod podotýká, že někdy mají se změnou problém spíše nakupující. „Někteří zákazníci stále plastové nádobí vyhledávají a poptávají. Na obměnu nabídky si zvykají pomalu,“ říká Lutfia Volfová, vedoucí externí komunikace Globus.

Globus promítl změny i do svých restaurací a kaváren, již více než rok zákazníci mohou pít nápoje pouze papírovými brčky, ke konzumaci mají k dispozici dřevěné příbory. Globus upozorňuje, že ekologické náhražky mohou být nákladnější. „Alternativy jsou dražší, někdy o třetinu, například papírová brčka stojí čtyřikrát více než plastová. Vyšší cenu nepromítáme do ceny nápoje,“ zmiňuje Volfová.

Ekologické „uchošťoury“

Na ekologické verze přecházejí také dodavatelé tyčinek na čištění uší. Místo plastu používají například bambus nebo papír. V některých prodejnách mají ale stále zákazníci na výběr.

„Prodejní zkušenost je taková, že většinou rozhoduje o nákupu cena. Rozdíl v ceně jednoho kusu plastové a jednoho kusu bambusové tyčinky je i 50 haléřů,“ říká Romana Žatecká, tisková mluvčí e-shopu. Zároveň dodává, že ekologické tyčinky tvořily v únoru čtvrtinu prodejů tohoto sortimentu a trend zájmu o ekologické výrobky je rostoucí.

Nový zákon ovlivní také sortiment „party prodejen“, které mají v nabídce plastové kelímky, talíře či různé varianty brček. Daniela Pavlíková z e-shopu MojeParty.cz zmiňuje, že ekologické varianty zboží nabízeli dávno předtím, než se začalo mluvit o potřebě zohledňovat tyto trendy v legislativě, tudíž s novým zákonem nemají problém.

„S výprodejem tohoto zboží jsme začali už dávno, a pokud v nabídce ještě takové produkty máme, nebude to trvat dlouho a doprodáme je,“ říká Pavlíková. Podle jejích slov se mění i požadavky zákazníků a ekologická hlediska začínají hrát prim.



V očích zákazníka se mohou zdát hůře nahraditelné plastové tyčinky na balonky, i s tím si ale výrobci umí poradit. „Co se týče plastových tyček, již existují ekologické náhrady v podobě papírových a nově se předpokládá výroba ekologických tyček vyrobených z kukuřice. Papírové náhrady jsou již běžně k dostání,“ říká Petr Čermák, provozovatel e-shopu Balónky Praha.

I fastfoody se musí přizpůsobit

Nové legislativě se musí přizpůsobit také fastfoody. Problém s plastovými brčky již nemusí řešit McDonald’s, plastové slámky nahradil papírovými již v loňském roce. „Díky tomuto kroku se podařilo zredukovat plastový odpad o 15,1 tuny za rok,“ informuje Jitka Pajurková, ředitelka PR a komunikace pro McDonald’s ČR a SR.

Konkurenční Burger King se na změnu teprve připravuje. „Brčka a víčka k nápojům už dlouhodobě nedáváme automaticky. Zákazníci o ně mohou požádat jen tehdy, když je opravdu potřebují. Letos nahradíme plastová brčka a příbory alternativami z papíru a dřeva. O dalších pozitivních změnách, které uleví přírodě, budeme průběžně informovat,“ říká Daniel Ryška, ředitel značky Burger King pro Česko, Slovensko, Rumunsko a Bulharsko.

Obměnu plastových brček momentálně řeší také prodejci čerstvých šťáv. „S největší pravděpodobností budeme plastová brčka alternovat papírovými,“ říká Michal Příhoda ze společnosti Fruitisimo.



Také v prodejnách UGO jsou na červencovou změnu již téměř připraveni. Na drinky používají inovativní víčka, která slouží jako pítko a umožňují nápoj konzumovat i bez použití brčka. „Pro minoritní skupinu zákazníků, která brčka stále vyžaduje, máme připravena ta vyrobená z pevného papíru,“ komentuje situaci Marek Farník, ředitel sítě Salaterií, Freshbarů a retailové výroby UGO.

Zároveň dodává, že brzy projdou obměnou i plastové příbory. „V případě příborů přecházíme na 100procentní bambus, v případě našeho baleného sortimentu (saláty, svačinky) se tak již plně stalo,“ uzavírá Farník.