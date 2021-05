Sto společností na světě vytváří 90 procent plastového odpadu, říká studie

Australská nadace Minderoo zveřejnila Index výrobců plastového odpadu, který představuje společnosti, jež vyrábějí jednorázové plasty, jako jsou například plastové sáčky nebo láhve, které mají krátkou životnost a na konci svého života se spálí, skončí v oceánech, nebo na skládce.

Mezi globální podniky, které jsou zodpovědné za 55 procent světového odpadu, patří podle nové analýzy státní i nadnárodní společnosti, a to včetně ropných a plynových gigantů a chemických společností.

Vrchol žebříčku obsadila americká ropná společnost ExxonMobil, která v roce 2019 přispěla ke znečištění životního prostředí téměř 6 miliony tunami plastů. Následovaly ji dvě největší chemické společnosti na světě, americká společnost Dow a čínská společnost Sinopec, které vyprodukovaly 5,7 milionu tun a 5,6 milionu tun materiálu.

Top 10 producentů jednorázových plastů na světě Pořadí Název Plastová stopa (2019) 1. ExxonMobil 5 894 000 t 2. Sinopec 5 664 000 t 3. Dow 5 555 000 t 4. Indorama Ventures 4 649 000 t 5. Saudi Aramco 4 262 000 t 6. PetroChina 4 045 000 t 7. LyondellBasell 3 913 000 t 8. Reliance Industries Ltd 3 117 000 t 9. Braskem 2 986 000 t 10. Alpek SA de CV 2 343 000 t Zdroj: minderoo.org

Z dvaceti největších plastových producentů jich jedenáct sídlí v Asii, čtyři v Evropě, tři v Severní Americe, jeden v Latinské Americe a jeden na Středním východě.

Analýza také poukazuje na to, že v roce 2019 bylo vyhozeno asi 130 milionů jednorázových plastů a společnosti umístěné v první dvacítce se podílely na více než polovině z celkového počtu.

Jednorázové plasty se vyrábějí především z fosilních paliv, což škodí životnímu prostředí. Navíc existují problémy s jejich recyklací. Podle deníku The Guardian se celosvětově recykluje pouhých 10 až 15 procent jednorázových plastů ročně.

Al Gore, ekolog a bývalý americký viceprezident, uvedl, že většina plastů je vyráběna z ropy a zemního plynu, a tak výroba a spotřeba plastů se stávají významnou hnací silou klimatické krize.

„Plastový odpad, a to především jednorázové plasty, se navíc hromadí na skládkách, podél silnic a v řekách, které přenášejí obrovské množství odpadu do oceánu,“ dodal Al Gore pro The Guardian.

Ve studii bylo také znázorněno, kolik kilogramů vyrobeného plastového odpadu připadá na jednoho obyvatele určité země. Z analýzy vyplývá, že člověk v průměru vygeneroval něco málo přes 15 kilogramů materiálu. Na vrcholu žebříčku se drží Singapur, kde připadá na jednoho obyvatele 76 kilogramů. Čína vyprodukovala 18 kilogramů plastového odpadu na osobu, v Indii to bylo pouhých 5 kg na obyvatele. V České republice se jednalo o 35 kg na jednoho člověka.