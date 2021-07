Chorvatsko zakázalo jednorázové plasty, brčka zmizí před očima dovolenkářů

Předpis se týká jednorázových brček, vatových tyčinek do uší, plastového nádobí, polystyrenových krabiček, do nichž se balí jídlo, nebo třeba tyček na balonky. Nabyde na účinnosti osmý den po zveřejnění v tamější sbírce zákonů. To znamená, že úderem osmého dne bude platit zákaz uvádění jednorázových plastových výrobků na trh, píše web Croatia Week.



Chorvatsko si v zákoně stanovilo další cíle týkající se neekologických výrobků. Možnost používat plastové sáčky, s výjimkou těch nejjemnějších, skončí v lednu 2022. Konec lahví a nápojových kartonů s plastovým uzávěrem je naplánovaný na červenec 2024.

Nutno poznamenat, že Chorvatsko nestihlo termín, který pro schválení zákazu plastů stanovila Evropská unie. Oblíbená dovolenková destinace je na tom ale stále lépe než většina členských států. Směrnice o plastech na jedno použití vstoupila v platnost v roce 2019 a zákonodárci měli na přijetí těchto předpisů čas až do 3. července 2021. Většina států ale deadline promeškala, mezi nimi i Česká republika.

Návrh českého zákona, který by zakázal jednorázové plasty, sice leží v Poslanecké sněmovně, avšak vzhledem k objemu neprojednaných návrhů, které se u tuzemských zákonodárců kupí, nelze předpokládat, že dojde k jeho schválení do říjnových voleb. České republice tak hrozí sankce ze strany Evropské komise.

„Obecně platí, že pokud členský stát nepřejme novou legislativu včas nebo správně, zahájí Evropská komise s členským státem dialog a snaží se pomoct úřadům v implementaci legislativy. Pokud porušení trvá, může Komise spustit řízení kvůli porušení povinnosti,“ uvedla již dříve Magdaléna Frouzová, mluvčí českého zastoupení Evropské komise v Praze.