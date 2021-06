Konec jednorázových plastů se kvůli pomalým poslancům odkládá

Návrh zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí převádí do českého práva evropskou směrnici o jednorázových plastech. Pokud by ke schválení došlo, začal by platit od začátku července.

„Prakticky budou moci výrobci v České republice vybrané plastové výrobky tzv. „uvádět na trh“ do doby, než budeme mít v ČR platný účinný zákon. To znamená, že se budou moci do ČR dále výrobky dovážet a prodávat je. Pokud jde o výrobky vyráběné v České republice, ty budou rovněž moci být uváděny na trh v ČR do schválení zákona,“ říká Dominika Pospíšilová, tisková mluvčí ministerstva životního prostředí.



Pro spotřebitele se aktuálně prakticky nic nemění. Návrh zákona totiž počítá s přechodným obdobím a prodejci by i při schválení zákona měli možnost doprodat své zásoby až do začátku července 2022.

Jaké jednorázové plastové výrobky bude zakázáno uvádět na trh? vatové tyčinky

příbory

talíře

brčka

nápojová míchátka

tyčky k balonkům

nádoby na potraviny vyrobené z expandovaného polystyrenu (pokud je jídlo určeno k okamžité spotřebě)

kelímky z expandovaného polystyrenu

nádoby na nápoje z expandovaného polystyrenu (včetně jejich uzávěrů a víček)

Ministerstvo životního prostředí v čele s Richardem Brabcem již dříve upozorňovalo na hrozbu uvalení sankcí ze strany Evropské komise, pokud nebude zákon schválen včas.

„Obecně platí, že pokud členský stát nepřejme novou legislativu včas nebo správně, zahájí Evropská komise s členským státem dialog a snaží se pomoct úřadům v implementaci legislativy. Pokud porušení trvá, může Komise spustit řízení kvůli porušení povinnosti,“ uvádí Magdaléna Frouzová, mluvčí českého zastoupení Evropské komise v Praze. Jak dodává, aktuální situace nemusí automaticky znamenat, že Česká republika bude čelit pokutě.

Před volbami se to nejspíš nestihne

Schválení nového zákona však může trvat několik měsíců a je otázkou, zda se jej stihnou poslanci schválit ještě do říjnových voleb. „Vzhledem k tomu, že zákony se v tomto roce (díky pandemii) schvalují formou mimořádných schůzí, nebude podle mě tento návrh zákona doprojednán do konce volebního období,“ komentuje poslankyně za KSČM Marie Pěnčíková, místopředsedkyně Výboru pro životní prostředí.



Předseda Poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek připomíná, že vládní návrh byl projednáván již v únoru letošního roku. „Od té doby leží návrh ve Sněmovně a za celou dobu se ani ministr životního prostředí ani hnutí ANO neozvalo, že by se jednalo o jejich prioritu, kterou by chtěli na programu jednání PSP předřadit před jinými body,“ říká.

„Soudím, že tento zákon pro vládní koalici není prioritou, protože členové vládní koalice se nyní běžně u zákonů až hádají o to, čí zákon bude nebo naopak nebude předřazen,“ doplňuje Bartošek.



Místopředseda Poslaneckého klubu ČSSD Ondřej Veselý upozorňuje, že v tuto chvíli leží ve Sněmovně přes 500 neprojednaných návrhů zákonů. A pokud tuto oblast nevezme jako prioritní jeden z velkých poslaneckých klubů, považuje za krajně nepravděpodobné, že se vše do říjnových voleb stihne.

Prodejci jsou připraveni

Zatímco návrh stále čeká ve frontě zejména pandemií odsouvaných zákonů, prodejci a výrobci s ním již počítají a na situaci se připravovali s dostatečným předstihem. Ve většině českých supermarketů a hypermarketů již zákazníci takové výrobky koupí jen stěží.

„V případě prodeje jednorázových plastů zastáváme proaktivní přístup a i přesto, že zákon zatím nebyl schválen, máme závazek, že od července již pro produkty vlastních značek nebudeme nakupovat jednorázové plastové výrobky, které zmiňuje směrnice, a pouze v souladu s evropskou legislativou doprodáme zboží, které již máme skladem. Navíc jsme již většinu jednorázových plastů vyřadili již dříve,“ zmiňuje například mluvčí Tesca Václav Koukolíček.

„Jednorázové plastové nádobí, plastové vatové tyčinky, brčka a igelitovou tašku jsme vyřadili z prodeje již na konci roku 2019 a nahradili jsme je ekologickými variantami,“ uvedla již na jaře Renata Maierl, tisková mluvčí obchodního řetězce Kaufland.

A aktivně přistupují k problému s životním prostředím i fastfoody. „Udržitelný přístup k planetě Zemi, a proto i eliminace plastů, je ve společnosti McDonald’s dlouhodobým globálním závazkem. Obaly neustále inovujeme z vlastní iniciativy, abychom naši planetu zbytečně nezatěžovali. Z toho důvodu jsme s náhradami jednorázových plastů začali již podstatně dříve a na oficiální legislativní schválení jsme nečekali,“ vysvětluje Jitka Pajurková, ředitelka komunikace a PR společnosti McDonald’s ČR a SK.