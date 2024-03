Inflace za únor dosáhla cílových dvou procent. Oproti lednu se ale zdražovalo

U dvou procentního cíle České národní banky je meziroční míra inflace po pěti letech. Do jeho těsné blízkosti se dostala v lednu, kdy její meziroční míra byla o 2,3 procenta. Lednový vývoj analytiky překvapil, pokračování zpomalování zdražování i v únoru však už čekali.

Meziročně spotřebitelské ceny v únoru vzrostly o dvě procenta, což bylo o 0,3 procentního bodu méně než v lednu. Zpomalení meziročního cenového růstu bylo ovlivněno především cenami potravin a nealkoholických nápojů. Pomaleji než před měsícem meziročně zdražoval alkohol a tabák.

Z potravin byla levnější hlavně zelenina. Ta přešla z lednového růstu o 13,3 procenta v meziroční pokles o 0,1 procenta v únoru. Úhrnem potraviny oproti loňsku zlevnily o pět procent.

Růst cen lihovin zpomalil na 2,4 procenta (v lednu růst o 3,4 procenta), vína na 1,5 procenta z lednového růstu o pět procent. Pivo meziročně zdražilo o necelá tři procenta z lednového zdražení o pět. Tabákové výrobky zdražily o 5,5 procenta, kdežto v lednu skoro o sedm.

Pozor na služby

„I únorové výsledky inflace potvrzují, že inflační vlna je na ústupu. Rozhodně ale plošně neplatí, že je inflace pasé. Potvrzuje to stále rychlý růst cen služeb, který podle statistického úřadu přesahuje hranici pěti procent, nebo třeba pokračující zdražování v oblasti stravování a ubytování. Tam například ceny stále rostou o necelý devět procent. Vypadá to tedy tak, že se inflace přestěhovala ze zboží do služeb,“ varuje Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas.

Ceny stravovacích služeb stouply meziročně skoro o devět procent, ubytovacích téměř o deset. V oblasti rekreace a kultura vzrostly zejména ceny rekreačních a kulturních služeb o 6,7 procenta a zájezdů o necelá čtyři procenta.

Na vyšší jádrovou inflaci, tedy hodnotu bez potravin a energií, upozornil také hlavní ekonom poradenské společnosti Deloitte David Marek. „Celková inflace se vrátila na přiměřeně nízkou úroveň. Jádrová inflace ovšem zůstává stále mírně zvýšená. Pozorněji je potřeba sledovat ceny v oblasti služeb, kde inflační ohnisko dohořívá pomaleji. Například ve stravování a ubytování meziroční inflace stále dosahuje 8,8 procenta, ve vzdělávání 6,6 procenta a v případě rekreace a kultury 4,2 procenta,“ vysvětluje.

Na meziroční růst cenové hladiny měly v únoru zásadní vliv i rostoucí výdaje na bydlení, kde vzrostly ceny nájemného bytu bezmála o sedm procent, výrobků a služeb pro běžnou údržbu bytu o necelých pět. Vodné je dražší skoro o jedenáct procent, stočné o 10,5 procenta. Za elektřinu si domácnosti oproti stejnému období loňska připlatily o třináct procent. Teplo a teplá voda je dražší o 3,5 procenta. Levnější je ale zemní plyn, a to o 5,5 procenta a tuhá paliva o 3,7 procenta.

Oproti lednu se ceny zvedly

Zdražovalo se také meziměsíčně. Spotřebitelské ceny v únoru oproti lednu totiž vzrostly o 0,3 procenta. Tento vývoj byl ovlivněn zejména vyššími cenami v dopravě a v oblasti rekreace a kultury.

„Na vývoj spotřebitelských cen měly v únoru výrazný vliv ceny pohonných hmot. Ty se po několikaměsíčním poklesu vrátily k růstu. Nafta se v únoru na čerpacích stanicích v průměru prodávala za zhruba 38,10 Kč/l a benzín Natural 95 za téměř 37,80 Kč/l,“vysvětlila Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ.