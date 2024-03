Cena hypoték i spoření. Pět věcí, které centrální banka ovlivňuje výší sazeb

1 Inflace

Hlavním posláním České národní banky je péče o cenovou stabilitu. To v praxi znamená, že jejím cílem je meziroční inflace u dvou procent. K dosažení této hodnoty využívá především právě úrokové sazby, jejichž navyšováním inflaci tlumí, protože zdražuje úvěry. V důsledku toho pak lidé a firmy odkládají spotřebu. V únoru už ale růst spotřebitelských cen dosáhl cílových dvou procent meziročně, což prostor pro nižší sazby otevírá. Hlasy, že by měla ČNB sazby snižovat, už zaznívají delší dobu. Maximálního účinku měnové politiky na inflaci je totiž dosaženo v období za jeden až jeden a půl roku.

Aktuálně ale budí pozornost jádrová inflace, což je hodnota inflace bez potravin a energií. Ta se totiž drží vysoko nad dvěma procenty. Například ve stravování a ubytování meziroční inflace stále dosahuje 8,8 procenta.

„V zemi byla obnovena cenová stabilita, ale vidíme proinflační rizika. Proto bankovní rada považuje za nezbytné vytrvat v přísné měnové politice a sazby snižovat opatrně,“ vysvětluje guvernér ČNB Aleš Michl. „Pokud se inflace, zejména její jádrová složka, nebude vyvíjet v souladu s predikcí, tak můžeme snižování kdykoli zastavit. Boj s inflací nekončí,“ zdůraznil.

2 Cena hypoték a úvěrů

Probíhající sérií snižování úrokových sazeb bankéři zlevňují hypoteční a další úvěry, protože nastavením úroků ovlivňují cenu peněz na trhu. Aktuální průměrná úroková sazba u hypotečního úvěru činí podle Hypoindexu 5,62 procenta. Ještě v minulém roce byla i nad šestkou. „Již teď jsme schopni klientům vyřídit hypotéky s úrokovou sazbou pod pěti procenty, a to hned u několika bank. Současně ceny nemovitostí nijak zásadně nerostou, takže se klienti momentálně nachází v poměrně zajímavé situaci,“ vysvětluje hypoteční specialistka Sirius Finance Lucie Drásalová.

Trh se shoduje na tom, že zhruba do roka by mohly úrokové sazby hypotečních úvěrů klesnout až do okolí čtyř procent. To bude zároveň na dlouhou dobu zřejmě vůbec nejlepší nabídka.

3 Výhodnost spoření

Spolu se snižujícími se sazbami ze strany centrální banky klesají také úroky na spořicích a termínovaných účtech u komerčních bank. Zatím banky snižují úroky pozvolna anebo se na to teprve chystají. Například ČSOB bude svým klientům vklady úročit pěti procenty až do 5. dubna. Na trhu panuje shoda, že úroky se letos budou snižovat, takže spoření přestane být tak výhodné. Úroky by mohly spadnout i pod tři procenta.

4 Kurz koruny

Nastavení úrokových sazeb má vliv i na sílu české měny vůči zahraničním měnám. Zjednodušeně platí, že čím vyšší úroky jsou, tím silnější koruna je. Vyšší úrokové sazby totiž zvyšují výnosnost korunových aktiv oproti aktivům v cizích měnách. To vyvolává zvýšený zájem o nákup české měny, čímž posiluje. Snižování úrokových sazeb je tak hlavní důvod, proč letos koruna slábne. Aktuálně se její kurz vůči euru pohybuje kolem 25,3 koruny, před rokem se přitom jedno euro dalo koupit i za 23,3 koruny.

Koruna slábne, protože už investory tolik neláká kvůli snižujícímu se rozdílu mezi tím, jaké úroky má ona a Evropská centrální banka i americký Fed. Zatímco ČNB úroky snižuje, ECB a Fed je drží stabilní.

Podle Matěje Nováka z platební společnosti EasyChange se kurz během léta může pohybovat i mezi 26 až 26,50 Kč za euro. Výrazně nad tuto hranici už ale měnu centrální banka vystoupat nenechá, shodují se ekonomové. Hrozilo by, že slabá koruna prodraží ceny dováženého zboží a znovu přikrmí inflaci.

5 Kondice ekonomiky

Tím, že úrokové sazby ovlivňují cenu peněz i jejich úročení na spořicích účtech, působí také na výkonnost celé ekonomiky. Dražší peníze totiž domácnostem i firmám prodražují úvěry, takže s nákupy a investicemi vyčkávají. Zároveň se více vyplatí spoření, protože rostou úroky na spořicích účtech. Naopak, když úvěry zlevní a spořit není tak výhodné, domácnosti více utrácejí, firmy investují a ekonomika se probouzí.

Období vysokých sazeb se tak na české ekonomice podepsalo zpomalením. Podle odhadu statistického úřadu za minulý rok klesla o 0,4 procenta. Na výkon českého hospodářství se ČNB při nastavování sazeb dívá také, i když to pro ni není priorita. „Ano, centrální bankéř má dbát na cenovou stabilitu, ale periferním viděním musí sledovat, jaké dopady jeho rozhodování má na celou ekonomiku,“ řekla dříve MF DNES radní ČNB Karina Kubelková.